وزير الدفاع المصري: سنردع من يحاول المساس بالأمن

عربيات ودوليات

أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر واستقرارها. وأشار خلال لقائه وفدا من ‏أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى أهمية التواصل الدائم لمتابعة كل الموضوعات والقضايا التي تطرأ على الصعد ‏المحلية والإقليمية والدولية، بما يدعم الدور الذي يقوم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم ‏ركائز الأمن القومي باعتبارهم ممثلي مختلف أطياف الشعب المصري.

وتناول اللقاء استعراض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التي قد تواجه الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة، حيث استعرض رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية خلالها الموقف الحالي والتحديات التي ‏تواجه الأمن القومي المصري، وجهود القوات المسلحة في مجابهة كل المخططات التي تهدف ‏إلى زعزعة حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها حالياً الدولة المصرية.‏ من جانبه أعرب اللواء أركان حرب أسامة منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ خلال ‏كلمته عن التقدير لما تقوم به القوات المسلحة من مشاركة فعالة في كل الموضوعات ‏والقضايا التي تعود بالنفع على أمن مصر واستقرارها.‏ وألقى النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، كلمة أشار فيها إلى تقدير الشعب ‏المصري لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لحماية حدود الدولة ‏عبر كل الاتجاهات الاستراتيجية والدور الذي تقوم به لدعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر ‏في مختلف المجالات. على صعيد اخر شددت مصر على أهمية التعاون الإقليمي المتوسطي لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة، وعلى رأسها التغير المناخي والهجرة غير الشرعية والتطرف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاء ذلك خلال احتفال مصر وسائر الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط، بيوم المتوسط والذي اعتمدته دول الاتحاد من أجل المتوسط كعيد للمتوسط العام الماضي في ذكرى اليوبيل الفضي لعملية برشلونة التي أطلقت في عام 1995 وأسست للتعاون المتوسطي وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، تحتفي مصر بيوم المتوسط؛ إيماناً بالهوية والانتماء المتوسطي للدول على ضفتي البحر المتوسط، فقد لعبت مصر دورا فريدا على مر العصور في التواصل عبر المتوسط بفضل موقعها المتميز وتواصل الثقافات والحضارات على أرضها، وهو ما تعكسه مدينة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية باقتدار، كما احتلت الهوية المتوسطية مساحة مهمة في الفكر المصري. كما لعبت مصر دوراً كبيراً للدعوة لوحدة متوسطية منذ تسعينيات القرن الماضي، والتي تبلورت على مدار سنوات في المؤسسات المتوسطية الحالية وأبرزها الاتحاد من أجل المتوسط، ومؤسسة آناليند للحوار بين الثقافات والتي تستضيفها مدينة الإسكندرية.

