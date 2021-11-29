أوروبا تبحث مكافحة تهريب المهاجرين بعد مأساة كاليه

عربيات ودوليات

كاليه- الوكالات: عقد اجتماع أوروبي في كاليه أمس من أجل تعزيز مكافحة «شبكات المهربين» بعد أربعة أيام على أسوأ حادث غرق مهاجرين في بحر المانش لكن من دون البريطانيين الذين استبعدتهم فرنسا. ويجمع هذا اللقاء الوزراء المسؤولين عن الهجرة من ألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا بالإضافة إلى المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية في مدينة كاليه في شمال فرنسا وستكون وكالتا الشرطة الأوروبية «يوروبول» وحرس الحدود وخفر السواحل الأوروبيين «فرونتكس» ممثلتين في الاجتماع أيضا.

والهدف من هذا الاجتماع هو «مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات التهريب» بحسب مذكرة لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان. وهو يتعلق بتعزيز «التعاون العملي في مكافحة مهربي البشر لأنهم شبكات دولية تعمل في دول أوروبية مختلفة» كما قال الوفد المرافق للوزير الفرنسي. ورغم ذلك، سيعقد الاجتماع بدون بريطانيا وهي دولة معنية بهذه المشكلة. فقد ألغى دارمانان مشاركة نظيرته بريتي باتيل الجمعة ردا على رسالة نشرها رئيس الوزراء بوريس جونسون مساء الخميس على تويتر يطلب فيها من باريس استعادة المهاجرين الذي تمكنوا من دخول بريطانيا بطريقة غير قانونية.

وفي رسالة وجهها إلى بريتي باتيل الجمعة، رأى دارمانان أن رسالة جونسون إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحد ذاتها «تشكل خيبة أمل»، مشددا على ان قرار نشرها «أسوأ بعد».

