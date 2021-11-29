«180 قرشاً نفقة» تُجبر عبد الرحمن الأبنودي على «الاستقالة»

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«أيامي الحلوة».. عنوان اختاره الشاعر المصري الراحل عبد الرحمن الأبنودي (الخال) لتسجيل ذكرياته، التي بدأها من «أبنود»، القرية التي ولد فيها «عبد الرحمن»، في محافظة قنا (جنوب مصر)، وقتها كانت «أبنود» كبقية القرى المصرية، لا تعيش إلا على الزراعة، والحكايات والأساطير، ووسط هذا الجو تربى «الأبنودي» الصغير، ابن «الأزهري المعمم»، الشيخ محمود الأبنودي.

شقاوة الطفولة

«طفل حافي يسير في دروب القرية».. هكذا كانت طفولة «عبد الرحمن» في «أبنود»، يومه يبدأ مع شروق الشمس، وينتهي عندما تذهب إلى الغرب، وطوال «ساعات الضوء»، لا يكف الطفل الصغير، الذي أصبح بعد مرور السنوات شاعراً كبيراً، عن اللعب والجري و«رعي الأغنام»، والقفز عاريا في «ترعة أبنود»، وصيد الأسماك بعدما يتعب من السباحة، وبين هذا وذاك، كان «عبد الرحمن» معروفا وسط أهل قريته بـ«الشقاوة»، فلم يكن طفلا هادئا كما يظن البعض، بل كان أهل «أبنود» يرونه «معجون بماء عفاريت»، رغم أنه ابن لرجل عالم دين فاضل يعمل مأذونا شرعيا وله احترامه ووقاره بين الناس، وبسبب شقاوة عبد الرحمن كان والده دوما غاضبا عليه، لكن الشعر غير الأبنودي إلى شخصية أخرى جعلته في مصاف الكبار.

تمرد الخال

«طفولة الخال» لم تكن المرحلة العمرية الوحيدة في حياته التي شهدت تمرده، لكن السنوات التي تلت تعيينه موظفا في إحدى محاكم «قنا»، هي الأخرى كان لها نصيب من «تمرد الخال»، حيث عانى «الأبنودي» كثيرا من وظيفته «سكرتير جلسة» بإحدى محاكم صعيد مصر، ورغم أنه لم يعترض على التضييق عليه من رؤسائه ولم يستقل عندما تم نقله من مقر عمله القريب من منزله إلى محاكم أخرى، لكنه لم يتردد لحظة في أن يستقيل من منصبه اعتراضا على حكم لأحد القضاة لسيدة مطلقة.

موظف لأول مرة

قصة «حكم المطلقة» رواها «الخال» في كتابه «أيامي الحلوة»، وقال: «اصطدم بي الوالد وأنا خارج من البيت وقال بحزم بكرة تلبس كويس وتروح تقابل الشيخ أحمد مساعد وتقوله (إنك زفت)، وتركني وذهب، فقالت لي أمي: أصل ابوك قدم لك على وظيفة في المحكمة ويظهر ربنا أراد وجالك القبول يا عبد الرحمن افندي.. بعد العصر التقيت أمل دنقل لاكتشف أنه تم تعينه هو الأخر موظفا في نفس المحكمة».

ويضيف «الأبنودي»: «هكذا صرت موظفا للمرة الأولى والأخيرة في حياتي بدا غريبا على سمعي اسم عبد الرحمن افندي لم أستسيغه ولم أصدقه، ولم يستطع هذا اللقب الجديد أن يلغي من داخلي أنني عبد الرحمن فقط

ويروي «الخال» أنه ذهب إلى الأستاذ أحمد، الذي عينه «كاتب جلسة» في المحكمة الجزئية في قنا وعمل بدائرة تختص بنظر دعاوى غير المسلمين، ويشير إلى أنه كان دائما متململا من هذه الوظيفة، ما أدى إلى وقوعه في أزمات مع رؤسائه، حتى أنه بعد تعيينه بفترة وجيزة تم نقله من مكان إلى مكان آخر أكثر من مرة، وظل لفترة يتنقل بين المحاكم في الأقصر، ونجع حمادي، وقوص، وكان رؤساؤه يتعنتون معه؛ لأنه «مش موظف كويس»

الابنودي الذي كان يضيع جزاءا كبيرا من راتبه بسبب تذاكر القطار رضخ أخيرا وتنازل عن كونه «موظف محترم» وراح يقلد زملاءه في العمل ودائمي السفر فقرر الهروب من مفتش القطار والجلوس فوق سطح القطار ذهابا وإيابا، حتى نصحه أحد الركاب الهاربين مثله أن يصطحب معه جلبابا عند الصعود لسطح القطار، ولكنه لم يسمع النصيحة التي أدرك قيمتها حين اعتلى سطح القطار للمرة الأولى.

رحلة التنقلات

يروي «الأبنودي» قصة نقله من مقر عمله إلى مكان أبعد: «أطل رئيس المحكمة من الفرندة الخشبية فرأى شابا يرقد على ظهره على مكتب طويل في إحدى الغرف الأرضية، والشاب يقرأ في كتاب كأنه يرقد على رمال الشاطئ في أحد المصايف وكأنها ليست محكمة ولها احترامها، وبالفعل صدر قرار بنقل الموظف عبد الرحمن أفندي، إلى مكان بعيد وقد بدأت رحلة التنقلات ولم ينقذ «الأبنودي» منها سوى استدعائه لأداء الخدمة العسكرية.

كان «الأبنودي» الشاعر صاحب الأحاسيس المرهفة كان صاحب شعبية جارفة بين الأرامل والمطلقات اللواتي يذهبن إلى المحكمة بحثا عن معاش أو نفقة فكن يفترشن المساحة أمام مكتبه ويشربن الشاي على حساب «عبد الرحمن» وهو يدور بين المكاتب لحل مشاكلهن، ومن يسأله يقول إنهن قريباته لكن عبد الرحمن يقول « لم يكن يختلفن عن قريباتي في قريتي، كلهن فقيرات كلهن متسربلات بالسواد كلهن امرأة واحدة تحمل نفس الوجه، نفس المأساة وتنطق بنفس الكلمات ويدعين بنفس الدعوات».

لكن «الأبنودي» كان لا بد له وأن يستقيل من وظيفته ليسطع نجمه في مكان آخر، لكن استقالته جاءت مفاجئة لمن حوله، حتى هو لم يخطط لذلك صحيح أنه كان واثقا في موهبته كشاعر لكنه كان دائما يقول: «نعم لقد ثبت أني شاعر جيد مختلف عن كل الشعراء الذين عرفتهم في القاهرة وأوساطها الأدبية لكن الحياة مأكل ومشرب ومكان نوم وتأمين للجسد لكي يستطيع الشاعر أن يبدع»، لذلك قرر «الأبنودي» العودة إلى وظيفته بعد انتهاء الخدمة العسكرية ومع ذلك كان للأقدار رأي أخر كأنها دفعته للاستقالة دون حساب.

حكم المحكمة

تكشف الإعلامية نهال كمال أرملة «الأبنودي» أنه: استقال اعتراضا على حكم القاضي في قضية نفقة، حيث حكم القاضي لسيدة تعول أولادها بجنيه أو اثنين جنيه، وهو مبلغ زهيد لا تستطع أن تعول به السيدة أولادها، فاعترض «الأبنودي»، فقال له القاضي «أنت مجرد قلم للمحكمة، ولا يصح لك الاعتراض»، فاستقال.

الكاتب الصحافي المصري، محمد توفيق، يروي القصة ذاتها من زاوية أخرى، ويقول: في إحدى المرات جاءت امرأة تشكو زوجها، وقالت للقاضي: «جوزي بيشتغل في البحر الأحمر في البترول وتركني أنا وولدي فحكم لها القاضي بـ180 قرشا»، فهمس الأبنودي في أذن القاضي، وقال له: «أعرف واحداً بيشتغل هناك وبياخد أربعين جنيها في الشهر».

فتعجب القاضي وكان ودودا - على حد وصف الخال - لكنه صاح فجأة، وقال: «أنت بتقول إيه يا موظف.. أنت هنا قلم»، فرد عليه الخال محتدا: «طيب ودين أبويا ما أنا كاتب وراك كلمة.. دى ست غلبانة وصغيرة عايز تديلها 180 قرشاً وجوزها بياخد أربعين جنيه.. تروح فين وتعمل إيه؟ فصفق الحاضرون للخال إعجابا وتقديرا لشهامته وجرأته في مواجهة القاضي الذي هدده بالحبس إذا أصر على الحديث دون إذن، هنا قرر الأبنودي أن يستقيل من فوق منصة القضاء - رغم أنه كان مجرد كاتب جلسة - احتجاجا على عدم إنصاف القاضي للمظلومين.

وفى النهاية قدم عبدالرحمن الأبنودي استقالته من وظيفة كاتب الجلسة في الأول من مارس عام 1962، وكانت الاستقالة مكونة من 16 ورقة، كشف فيها فساد النظام الإداري داخل المحكمة، ورغم ذلك توسط كثيرون لدى القاضي ليعود الأبنودي إلى عمله، لكن المفاجأة أن الخال هو الذي رفض العودة نهائيا.

