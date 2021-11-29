برنامج «الجوهر» يستضيف الروائي إبراهيم عيسى

ديوان Diwan

ضمن فعاليات برنامج «الجوهر» الريادي للتدريب الإعلامي، تستضيف «أكاديمية لوياك للفنون الأدائية – لابا» الروائي المصري والإعلامي المعروف إبراهيم عيسى، في حلقة حوار حصرية لطلاب «جيل الجوهر» تحت إشراف الإعلامية اللبنانية القديرة جيزال خوري، وذلك تتويجا لورشة عمل تدريبية على قواعد إعداد وتنفيذ حلقات حوارية ناجحة. تشكل استضافة الإعلامي إبراهيم عيسى محورا مهما للبرنامج والطلاب المشاركين، من منطلق ما يمثله عيسى من حيثية جدلية في الشارع المصري والعربي، خصوصا أنه أثار مؤخرا تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ويقدم عيسى اليوم عبر قناة «الحرة» برنامج «مختلف عليه» في موسمه الرابع، والذي أثارت حلقاته الكثير من النقاش في الأوساط الثقافية والصحافية والمجتمعات العربية. كما قدم «حديث القاهرة» الشهير عبر فضائية «القاهرة والناس». في رصيده عدد كبير من الأفلام والمؤلفات الأدبية والروائية، بينها: مريم التجلي الأخير، صار بعيدا، أفكار مهددة بالقتل، مولانا، مقتل الرجل الكبير، العراة، صاحب المقام، خيانة مشروعة وغيرها...والجدير بالذكر أن روايته الأخيرة «كل الشهور يوليو»، التي صدرت خلال شهر يوليو 2020، حققت نجاحا ساحقا ولاقت رواجا كبيرا، فكان أن صدر منها أكثر من ثماني طبعات لليوم. ومن أعماله الفنية والأدبية التي أثارت جدلا واسعا، رواية وفيلم «مولانا». عن برنامج «الجوهر الخاص» يندرج «الجوهر الخاص» ضمن إطار برنامج «الجوهر»، وهو برنامج التدريب الإعلامي الأضخم في المنطقة، ويتضمن ورش عمل مفتوحة لمجموعة «جيل الجوهر»، الطلاب المتميزون الذين ثابروا على متابعة نحو 60 ساعة تدريبية على الأقل، بحيث يحظون بامتيازات تخولهم المشاركة في حلقات حوار حصرية مع شخصيات عربية مرموقة، وتحت إشراف كبار الإعلاميين والإعلاميات في الوطن العربي. والجدير ذكره، أن أكاديمية «لابا» توفر أيضا لهؤلاء الطلاب فرصا ذهبية للتدرب في قناة CNN ضمن مقرها الكائن في دبي، وغيرها من المحطات الفضائية العالمية والعربية. منذ انطلاقته ولغاية تاريخه، تمكن برنامج «الجوهر» من تحقيق النجاح الباهر، بحيث حرص على تنظيم دورات إعلامية مكثفة، أسهمت في تعزيز قدرات الطلاب وتمكينهم من إعداد وتنفيذ حلقات حوارية رفيعة المستوى، ومن إتقان طرق إدارة الحوار وطرح الأسئلة الشائكة والجوهرية.