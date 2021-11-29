السعودية: 9.48 مليارات دولار أصول الصناديق الأجنبية

ديوان Diwan

رفعت صناديق المؤشرات الأجنبية حيازتها من الأسهم السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري 7.7 %، مقارنة بما كانت عليه خلال نهاية الربع الثاني.

وبلغت قيمة أصول صناديق المؤشرات الأجنبية المستثمرة في سوق الأسهم السعودية 9.48 مليارات دولار بنهاية الربع الثالث، في ظل انخفاض معدل الفائدة وارتفاع الأسهم وأسعار النفط وتوقعات تعافي اقتصاد المملكة. وحسب بيانات منصة مورنينج ستار دايركت المدققة، فإن مديري الصناديق خفضوا حيازاتهم من أسهم شركات الأسواق الناشئة بقيمة 3.1 مليارات دولار، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

