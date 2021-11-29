الهاشل: التداول في الأصول الافتراضية مجازفة خطرة

ديوان Diwan

ضمن جهود بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال للتوعية المستمرة لجمهور العملاء بهدف تعزيز الثقافة المالية والمصرفية لدى المجتمع وفي ضوء انتشار التعامل أو الاستثمار في الأصول الافتراضية أو ما يسمى «بالعملات الافتراضية»، أطلق بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال في هذا الصدد حملة توعوية مشتركة حول مجموعة من الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع.

جاء ذلك في تصريح مشترك لكل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، حيث أشار محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل إلى أن الحملة تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية تجاه جمهور العملاء، وتهدف للتوعية بالمخاطر المصاحبة للتعامل بالأصول الافتراضية، نظراً للتذبذب الحاد في أسعارها إضافة إلى عدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية في الكويت، ما يعرض المضاربين فيها لخسائر كبيرة، فضلاً عن احتمالية تعرضهم لعمليات الاحتيال، وبالتالي فإن التداول في الأصول الافتراضية تعد مجازفة خطرة من قبل الأفراد على وجه الخصوص.

من جانبه أضاف أ.د. أحمد الملحم – رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، المدير التنفيذي – أن الحملة ستركز على نشر عدد من القضايا منها ما يتعلق بالأصول الافتراضية والأدوات الاستثمارية عالية الخطورة وكذلك الاستثمار عبر المواقع الوهمية أو المضللة مؤكداً على أهمية إدراك الجمهور للتحولات المستجدة بفضل تطور التقنيات المالية وسهولة الحصول على الخدمات المالية وإجراء التحويلات والشراء عبر الإنترنت، ما يمثل فرصة للتطور ويسهل المبادلات التجارية، مع عدم إغفال ما تخلقه من ضغوط وتهديدات ومخاطر يجب أن يتحسب لها المتعاملون، خاصة مع تطور وسائل التواصل وتحولها إلى قناة أساسية للتسويق قد تُستغل للترويج لتلك الاستثمارات عالية المخاطر.

واختتم المحافظ الهاشل بالإشارة إلى أن هذه الحملة التوعوية هي الحملة الثانية التي يقيمها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع هيئة أسواق المال، مؤكدًا استمرار التعاون بين الجانبين في سبيل تقديم مزيد من التوعية حول المواضيع المتعلقة بالاستثمار والادخار والثقافة المالية بما يعود بالنفع على أوسع شريحة من المجتمع.

