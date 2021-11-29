«الغرفة» باشرت تجديد العضوية لـ 2022

ديوان Diwan

دعت غرفة تجارة وصناعة الكويت أعضاءها إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقعها الإلكتروني (www.Kuwaitchamber.org.kw)، وإنجاز معاملاتهم من خلاله، حيث يمكنهم حالياً عن طريق هذا الموقع، الانتساب لعضوية الغرفة، وتجديد الاشتراك السنوي، والحصول على شهادة التسجيل السنوي (الانتساب)، وكذلك المصادقة على صحة التواقيع إلكترونياً، كما يتيح لهم الموقع إجراء التعديلات التي تطرأ على وضع الترخيص التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بجميع أنواعها، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي والتوقيع على المستندات والوثائق الورقية، وبإمكانهم أيضاً تحديث البيانات الخاصة بمنشآتهم تلقائياً عبر الموقع، (صندوق البريد، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الموقع الإلكتروني، حسابات المنشأة في مواقع التواصل الاجتماعي).

وأكدت الغرفة بأن هذه التطورات تواكب تطلعاتها وسعيها إلى الارتقاء بخدماتها إلى آفاق أوسع، والانتقال بها من النموذج التقليدي إلى التحول الرقمي،

وذلك حفاظاً على وقت وجهد أعضائها في المقام الأول، ووفاءً للمتطلبات الدولية لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيزاً للتوجه العام لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، التي تتطلب ميكنة الخدمات وإنجاز المعاملات عن بعد.

وتأتي هذه الدعوة غداة استعداد الغرفة لقبول تجديد عضوية العام الجديد (2022) والمصادقة على اعتمادات التواقيع الموجهة، للجهات والإدارات الحكومية والأهلية للسنة الجديدة، بشكل مسبق، اعتباراً من يوم الاربعاء

الأول من ديسمبر 2021، وذلك جرياً على عادتها في الأعوام الأخيرة، بعد تنسيقها مع هذه الجهات بهذا الخصوص. وفي مقابل ذلك أوضحت الغرفة بأن الحضور الشخصي لإنجاز المعاملات سواء في المبنى الرئيس أو في الفروع سيقتصر على أصحاب المواعيد المسبقة، التي يمكن حجزها من خلال منصة الغرفة الإلكترونية ( www.Kuwaitchamber.org.kw)، وذلك في ظل توجيهات مجلس الوزراء، في العودة الحذرة للحياة الطبيعية، التي تتطلب الإبقاء على بعض الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، منها تنظيم استقبال المراجعين وعدم تزاحمهم في أماكن العمل.

