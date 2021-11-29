محمد بن زايد: صرف حزمة منافع سكنية بقيمة 10 مليارات درهم

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات

المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف قروض سكنية وأراضٍ سكنية ومساكن، وإعفاء أسر متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات درهم، استفاد منها 10 آلاف و32 مواطناً ومواطنة في إمارة أبوظبي.

يأتي اعتماد الحزمة الثالثة من المنافع السكنية والإعفاءات لهذا العام، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

كما جاءت هذه الحزمة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضمن برنامج أبوظبي للمسرّعات التنموية «غداً 21»، ومضاعفة موافقات القروض السكنية للمواطنين، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين.

• اعتماد الحزمة الثالثة من المنافع السكنية والإعفاءات، يأتي تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين.

• الحزمة جاءت ضمن برنامج «غداً 21».

شمل أمر اعتماد الحزمة الثالثة من المنافع السكنية والإعفاءات لهذا العام:

? قروض سكنية.

? توزيع مساكن وأراض سكنية للمواطنين.

? إعفاء أسر متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية.

