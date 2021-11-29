«برقان»: 5 فائزين في سحب حساب يومي

ديوان Diwan

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5,000 د.ك. وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: علي محمد الديكان ، ناصر عجيل العنزي ، صادق حمزه السلمان، حميده عباس الغدبان ،محمد راشد حمود. بالإضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحباً ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 دينار كويتي. وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن500 د.ك لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب و كما أن كل10 د.ك تمثل فرصة واحده لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار كويتي وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهلاً للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.