الشهري: الديوانية شبكة غير مركزية لترابط الشعب

ديوان Diwan

قال ابن ديوانية «الشهري» عيد الشهري الرشيدي ان الديوانية تعتبر رابطاً قوياً لنسيج المجتمع الكويتي وهي الرافد الأساسي لتقوية العلاقات الاسرية والمجتمعية في جميع الأوقات حتى في حال غياب النظم الرئيسية للدولة كانت الديوانية أساسا متينا للحفاظ على المجتمع الكويتي.

وأضاف الرشيدي ان الديوانية اعتبرها القادة والسياسيون والنواب مصدرا للقاء مع الشعب وتعتبر حتى وقتنا الحالي مركزا رئيسيا لتناقل الاخبار والدعوة الى الدعم من قبل الشعب الى النواب ، وكانت الديوانية في وقت من الأوقات أساساً كبيراً لنواب المعارضة للقاء المؤيدين في مختلف المناطق.

اعتبر الرشيدي ان الديوانيات تكتسب بُعداً مهماً في الكويت كأنها نظام للحكم او القيادة غير مرجعي حيث تعتمد على العلاقة الوثيقة بين المجتمع والافراد ولاحقا أصبحت تعد ابرز الأماكن التي تشهد ندوات ولقاءات شعبية مهمة.

واكد ان الديوانية تعتبر شبكة غير مركزية تمكن من ترابط الشعب وتكوين مواقف سياسية واجتماعية ثابتة ،حيث تعتبر مكاناً أساسياً لشرح وجهات النظر للمؤيدين للنواب قبيل الانتخابات ، وتعتبر مكاناً لحل المشكلات وتوفيق الأوضاع بين المتنازعين وكذلك حالات الفرح والزواج والخطبة وحفلات الزفاف وكذلك حالات العزاء والصفقات التجارية.

وقال إن هناك مميزات كثيرة للديوانية في المجتمع الكويتي حيث تعتبر وسيلة للتراث والتربية ونقل العادات والتقاليد المتوارثة عبر الأجيال ، مضيفا ان الديوانية تحافظ على الموروث الشعبي والعادات من خلال وجود مختلف الاعمار فيها حيث يحرص الكبير على تعليم الصغير ويحرص على نقل ونتشئة الصغير على العادات والتقاليد التي جبل عليها الشعب الكويتي.

وشدد الرشيدي على ان الديوانية تعد مبرا اصيلا للحفاظ على الثقافة والهوية الكويتية فهي لا تتغير عبر الزمن لكنها تحاول ان تواكب العصور مع المحافظة على الهوية من خلال نقل والحافظة على التراث الشعبي والقصائد والشعر وكسب المعلومات والعادات والتقاليد لنقلها من جيل لاخر.

وأشار الى ان الديوانية تدرجت بشكل تارخي في المجتمع المحلي الكويتي حيث لم يكن هناك في الكويت نظام للنشر او صحف وكانت عبارة عن منازل على البحر ولم يكن هناك قوة في النظام التعليمي ،لكن معرفة المعلومات واستخراج الأوراق والزواج والوظائف لذا أصبحت الديوانية في ذلك التوقيت كانها سوق للتعرف والاستفادة وتحصيل المعلومات حتى تشكلت الدولة بالشكل التنظيمي المتعارف عليه الان.

وأفاد ان المجتمع الكويتي والعربي بشكل العام كان يعتمد على النظام الرسمي في اصدار اللوائح والقرارات الإدارية في النظام الرسمي ،لكن النظام في الديوانية كان يختلف كثيرا في ذلك التوقيت فهي تنقل حال المجتمع واللقاءات مع القيادات السياسية وماذا دار بينهم وكانت بمثابة مكان تدار به المعلومات غير موجودة بالجهات الرسمية سواء أكانت صحفاً أو وسائل إعلام.

