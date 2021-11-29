عبدالرضا: الخرافات والشعوذة أساءت لسمعة هواة جمع الأحجار الكريمة والخواتم

ديوان Diwan

عالم الاحجار الكريمة والمعادن النفيسة عالم جذاب تهواه نفوس الكثير من البشر سواء أكان على اصله الخام او بصياغته الجميلة على صورة خواتم وقلائد وزينة نسائية وغيرها، الوان زاهية وملمس ناعم وقيمة مغرية جعلت منها مثارا للاهتمام ومجالا للتكسب المالي عند الكثير من النساء والرجال باختلاف مشاربهم وانتماءاتهم. قد يصل هذا الاعجاب احيانا الى حد الادمان والحرص على اقتناء انواع كثيرة من تلك الاحجار وباسعار مبالغ فيها احيانا وقد يقودنا ذلك الشغف الى امتهان تلك الهواية لتكون مصدرا للرزق كما حصل مع ضيفنا الهاوي للجمع والاقتناء والتجارة بالخواتم والاحجار الكريمة احمد عبدالرضا والذي التقته «النهار» وتجاذبت معه اطراف الحديث حول تفاصيل تلك الهواية، واكد انه يعتبر العمل في بيع وشراء الخواتم والاحجار الكريمة مكسبا مربحا من نواحي عدة منها المادية والاجتماعية لافتا الى ان بعض الميزات في الاحجار تأتي من جانب ديني بحت كفضائل لتلك الاحجار وما عدا ذلك فعبارة عن اقاويل قديمة ومرسلة فقط. واشار عبدالرضا الى أن الكثير من الناس يخلط بين ميزات الاحجار الكريمة وبين ما يفعله البعض من استغلال اعمال السحر والشعوذة والخرافات تحت هذا المسمى، لافتا الى ضرورة وعي الناس الى هذه الامور وعدم الوقوع تحت طائلة الغش والنصب وطلب الفاتورة كحفظ للحقوق، بالاضافة الى أمور عدة تطرق اليها من خلال اللقاء التالي :

البداية

تحدث احمد عبدالرضا عن بداية اهتمامه بالاحجار الكريمة واقتنائها قائلا: بدات هوايتي بالاحجار قبل 18 عاما تقريبا حيث بدأت من الصفر وكانت مجرد هواية فكنت أذهب لأماكن كثيرة تخص الاحجار واقتني أي شيء أمامي وبعدها وبمرور الزمن أصبحت اتعرف على انواع الاحجار الكريمة والخواتم واعرف تكوينها وميزاتها والوانها واصنافها فكنت اقتني الأنواع التي تستهويني اكثر ناهيك عن بعض الانواع مثلا الفيروز وغيرها.

وحول ردة فعل من حوله عندما اكتشفوا شغفه بالاحجار قال عبدالرضا: كان هناك من يشجعني وبالمقابل كان هناك من يقول دراستك اهم من هذه الامور ومصروفك طاير وغيره من الكلام الذي كنت اعتبره طبيعياً وفي النهاية انا كنت ارى انه مهما جمعت او صرفت او اشتريت فنقودك مرتجعة عند البيت وان خسرت فلن تخسر الا شيء بسيط وهو امر شجعني كثيرا، بالاضافة الى ان الامر يتعلق بحبي وشغفي بهذه الاحجار.

الشغف بالأحجار

وفيما يخص كون الشغف بالاحجار نوع من الادمان او التعلق ومدى التكاليف التي تحتاجها اوضح عبدالرضا انه بالفعل هناك تكاليف ومن يهوى الاحجار او يدمنها فمستحيل ان يتوقف الا ان يصل به الحال الى مرحلة الافلاس فيتوقف ويجمع نفسه ويرجع مرة اخرى ايضا، ومن يحب الاحجار فيجد نفسه كلما اخذ حجرا سيجد الاحلى منه خصوصا ان الاحجار حتى من النوع الواحد تختلف في تركيباتها واشكالها فمن المستحيل ان تقتنع بنوع واحد من تلك الاحجار الا اذا كنت شخصاً سطحياً بالاحجار وهدفك فقط شراء خاتم للتزين ولن تهتم به كثيرا اما من يهوى الاحجار فمعزتها ستكون كمعزة ابنائه واكثر وسيهتم به اهتماما كبيرا.

مصادرها

وعن مصادر الاحجار قال: مصادر الاحجار لا تكون عادة من بلد واحد فمثلا العقيق اليماني من اليمن ومثلا الفيروز النيشابوري من ايران والسليماني الهندي من الهند فكل حجر له مصدر وهناك ايضا الزمرد والياقوت والالماس وغيرها فهناك من افريقيا ومن البرازيل واماكن اخرى وبالنسبة لي فاغلب المتداول بين يدي هو العقيق اليمني.

هناك جزئية مهمة فيما يخص امتيازات الاحجار وهو علم الطاقة وهناك اناس دخلوا تحت هذا المسمى واعطونا اموراً ليس لها اصل من الصحة بل من باب السحر والشعوذة، اما علم الطاقة ووجود طاقة ايجابية او سلبية وتفاعل جسم الانسان معها وهو علميا له وجود واضح، وما نعانيه هو دخول اناس يعطونك اموراً لا تستطيع تقبلها عقليا مثل عندما ياتيك شخص ويقول لك عندي حجر يأكل ومثلا هذه النوعية نضطر ان نسايره حتى يخرج من المحل ونكف بلاه عنا، ومن الصعوبة علينا توجيه الناس بالكلام وعلينا توعيتهم تجاه النصابين والمشعوذين، والحمد لله في السنوات الاخيرة وجدنا ان هناك وعياً عند الناس واصبحوا مطلعين اكثر في هذا المجال بعكس السابق حيث كانت هناك شريحة كبيرة متاثرة بهذه الامور.

شعوذة وخرافات

بعض الميزات في الاحجار تأتي من جانب ديني بحت كفضائل لتلك الاحجار وما عدا ذلك عبارة عن اقاويل قديمة ومرسلة فقط وبعض الناس يشتبه عليه الامر بين الحجر وغير الحجر وعليه ان يتحقق من ذلك وما يحدث خارج نطاق العقل فهو خرافة او شعوذة ومن يسلك ذلك فهم بالفعل من يضرون بسمعة اهل الاختصاص وهواة جمع الاحجار الكريمة والخواتم.

الفحص والفواتير

وفيما يخص طريقة الفحص عن الاحجار والخواتم قال عبدالرضا : انا من وجهة نظري ورأيي الشخصي ان هناك مختبرات محلية وعالمية بامكانك ان تتوجه اليها وتفحص نوع الحجر او الخاتم وتعرف ما اذا كان اصلياً ام لا بالاضافة الى الخبرة التي اكتسبناها من الاحجار والشوائب التي فيها فيسهل معرفته عندنا ما اذا كان اصلياً ام لا لانه اساسا معدن الارض

وتحول الى احجار، والافضل ان نستعين بالمختبر كحل افضل.

وعن الربحية وكمجال تجاري للاحجار وما اذا كان مربحا ام لا : قال بالنسبة لي مجال الاحجار فأي شيء ترى نفسك فيه اكثر وتحس بالقوة من ناحيته فانا ادعم ذلك واشجعه، ولكن حاول ان تعمل في المجال الذي تفهم فيه وتعطيه وقتك، ومقاييس الربح في مجالنا تعتمد على الامانة والاخلاص وماذا تعمل مع الناس ونصحك لهم وسمعتك هي رصيدك والارزاق على رب العالمين، والاحجار بحر واسع وعالم جميل ودائما اقول للناس خذ الشيء الذي يعجبك وتجد فيه اريحية وان لا يكون المقياس فقط الشكل وعلى كل من يدخل لمحل احجار ان يركز ويسال ويأخذ وقتاً بالتفكير قبل الشراء

وعدم الاعتماد على مقولات الناس بل على كلام صاحب القطعة واطلب فاتورة لحفظ حقك اكثر، ومع الاسف انا بالسوق منذ اكثر من 17 عاما وللاسف لم تنتشر عندنا ثقافة الفاتورة وانا دائما اصر

على الزبون اخذ فاتورة لحفظ حقه واللجوء الى الوزارة للتأكد من المنتج وارجاعه في حالة كونه غير اصلي.

