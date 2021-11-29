البلد يحتاج... دقة سِلْف!

الاخيرة

لن تنهض الكويت ببقاء خطأ سياسي توارثي كانت ومازالت تعتمده القوى السياسية المعارضة في الكويت بدءاً من عهد الاستقلال وإبان المجالس النيابية المتعاقبة، فتلك القوى الفاعلة ترى أن عملها السياسي الناجح يقوم على إفشال أعمال ومشاريع الحكومة ثم توقع - بغرابة شديدة - أن ينهض حال البلد حال فشل الحكومة ودفعها للاستقالة وهو نهج لا مثيل له في العالم أجمع!

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وجزء من ذلك الخطأ السياسي الفادح تتحمله الحكومة حال تشكيلها من عناصر غير كفؤة أو غير أمينة، كما تتحمله الحكومة مرة أخرى عندما تتبنى خططاً ومشاريع تنفع المتنفذين ولا تنفع البلد، ومرة ثالثة عندما تتبنى نهج «الحكومة الصامتة» أي التي لا يسوّق وزراؤها برامجها ولا يدافعون عن الاتهامات التي توجه لهم وللحكومة بقصد إما شراء راحتهم وإمّا عدم التصادم مع النواب الذين يوجهون الاتهامات المسيئة للحكومة كي لا يسمى «وزير تأزيم» وتقوم الحكومة التي يدافع عنها بالتخلص منه في أول تعديل وزاري، كما حدث مراراً وتكراراً بالماضي.

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وقد تكون المدة القصيرة القادمة والحكومة الجديدة هما الفرصة الأخيرة للكويت كي تنهض فمازالت لدينا موارد مالية - تتناقص سريعاً - لدعم تلك النهضة، كما أن الشعب بعد التجارب والدروس القاسية التي حدثت في الماضي القريب مستعد لأن يكون تروساً في أي مشروع حكومي وأن يحاسب النواب إن حاولوا إفشاله فالكويت أقرب لسيارة ذات «ماكينة» قوية مليئة بالبنزين تنتظر فقط من «يدق السلف» ويحركها بأقصى سرعة في الاتجاه الصحيح أي إلى الأمام كي تنافس الأشقاء في الخليج، لا كما كان يحدث في السابق من «ماكينة» تعمل بأعلى صوت والسيارة واقفة في محلها أو الأسوأ أنها عندما تتحرك، تتحرك للخلف...

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آخر محطة:

متطلبات الحكومة القادمة:

(1) وزراء أكفاء أمناء محاربون للفساد.

(2) مزيد من النساء الوزيرات كونهن بالعادة أكثر كفاءة وأقل قابلية للفساد.

(3) الاكتفاء بوزير محلل واحد على أن يتولى وزارة دولة لا وزارة خدماتية يدمرها بالتعيينات الانتخابية والترقيات البراشوتية.

(4) عدم الاستعجال في إعلان التشكيل الحكومي منعاً للخطأ الذي يهز صورة الحكومة منذ يومها الأول، وأن يستغل الوقت لخلق حكومة تضم أفضل الكفاءات الرجالية والنسائية والشبابية المتوافرة في الكويت وأن يبتعد التخصيص والتحصيص المعتاد عن التشكيل فقد جرب بالسابق وأتى بأسوأ النتائج!

