طريق العسل.. المر

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يعد البحث عن خلايا النحل وجني العسل من أقدم العادات التي يقوم بها أبناء قبائل الغورونغ الذين يسكنون وسط غابات نيبال وجبالها الوعرة وهي مهمة يقومون بها مرتين في العام وهي محفوفة بالمخاطر. حيث يجتمع على سفوح جبال الهملايا أكبر عدد من النحل في العالم مكوناً أكبر خلية على كوكب الأرض، ولكن الطريق إليها محفوف بالمخاطر حيث تشاهد العمال معلقين بحبال على ارتفاع 6000 إلى 19 ألف قدم. وتشكل مهنة جمع العسل التي تمارس في النيبال منذ آلاف السنين، جزءا حيويا من ثقافة شعوبها، ويعتمد معظم القرويين عليها لكسب قوتهم رغم خطورتها. ويتم جمع العسل عادة مرتين في السنة، يتجمع خلالها القرويون للتوجه معاً إلى جبال الهيمالايا والانطلاق في «مهمة مستحيلة» محفوفة بالمخاطر. ويستغرق جني الخلية الواحدة ساعتين إلى ثلاث حسب موقعها وحجمها، حيث يبني النحل خلاياه على منحدرات التلال وللوصول إليها يعتمد القرويون على السلالم والحبال والسلال.