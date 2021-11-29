ريو دي جانيرو تستعد لكرنفالها

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عاودت مدارس رقصة السامبا في ريو دي جانيرو تنظيم التمارين والبروفات استعداداً للكرنفال الشهير الذي يريده الجميع ضخماً هذه السنة، ما لم تَحل دونه مجدداً جائحة «كوفيد-19»، كما في العام المنصرم.

بعد انتظارها عامين، يستعد سكان ريو دي جانيرو للاحتفال بأكبر كرنفال ينظم في المدينة منذ قرن في نهاية فبراير.

وقال مواسير دا سيلفا بينتو المعروف بـ«ماستر تشيكا» وهو مدير إيقاع في مدرسة «يونيدوس دو فيرادورو»، «ريو مدينة ثقافية. السامبا جزء من حياتنا، مثل كرة القدم أو الشاطئ». ويظهر عشرات الأفراد من مدرسة «يونيدوس دو فيرادورو» مدى سعادتهم بأن يكونوا مجتمعين مجددا، من خلال الغناء والرقص، دون قيود أو كمامات.

وقالت ليونينا غابريال (35 عاما) «إنها صرخة حرية، فرح لا نهاية له، أن تكون قادرا على إزالة هذه الكمامات أو تكون ملقّحا».

واشترطت السلطات المحلية إقامة الكرنفال المقرر في الفترة الممتدة من 25 فبراير إلى الاول من مارس، بالوضع الوبائي الذي تحسن بشكل ملحوظ بفضل تقدم حملة التلقيح.

لكن رئيس البلدية إدواردو باييس الذي قال قبل شهرين إنه سيكون من «السخف» فرض قيود خلال الاحتفالات، أصبح الآن أكثر حذرا.

