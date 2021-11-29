عدوى «أوميكرون» تنتشر بالأسواق.. زلزال خسائر فادحة

مال وأعمال

تكبدت القيمة السوقية الرأسمالية لأسواق المال الخليجية خسائر فادحة قدرت بحدود 94 مليار دولار في يوم واحد، حيث تراجعت القيمة السوقية لها من 3.576 تريليونات إلى 3.482 تريليونات دولار، في رد فعل لتأثير أسواق المال العالمية تجاه متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» بالإضافة إلى التراجعات الحادة لأسعار النفط.

وسيطر اللون الأحمر على معظم بورصات الخليج منذ بدء التداولات، صباح أمس، باستثناء بورصة مسقط بسبب أجازة العيد الوطني يومي 28 و29 الحالي، وذلك في أول رد فعل بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسواق العالمية يوم الجمعة الماضي على أثر مخاوف من تفشي المتحور الجديد والذي اكتشف في جنوب أفريقيا.

وتوقع محللون لـ«النهار» تكبد أسواق المال العالمية خسائر قدرها تريليون دولار في 3 أيام المقبلة على وقع التخوفات من «أوميكرون» والذي أصاب كل الأسواق بالذعر وخاصة أسهم قطاع شركات السياحة التي كانت الأكثر خسارة، بعد أن شهدت بعض التعافي خلال الشهرين الماضيين.

ويرى محللون ان الارتفاعات القوية التي حققتها أسواق الأسهم العالمية منذ اندلاع جائحة «كورونا» إلى الآن والتي تجاوزت العشرة آلاف نقطة، اصبحت هدفا للتصحيح العنيف وذلك بفعل صعود المخاوف لدى المستثمرين من انتشار «المتحور الجديد» لكورونا والمكتشف في جنوب أفريقيا.

