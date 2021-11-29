94 مليار دولار تبخَّرت من أسواق الأسهم الخليجية

مال وأعمال

سيطر اللون الأحمر على معظم بورصات الخليج وذلك في اول رد فعل بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسواق العالمية على اثر مخاوف من تفشي المتحور الجديد والذي اكتشف في جنوب افريقيا، وقد بلغ إجمالي خسائر أسواق الخليج 94 مليار دولار فقط.

حيث شهدت مؤشرات الأسواق الخليجية بداية جلسة الامس تراجعاً جماعياً حيث تصدر سوق «دبي للأوراق المالية» تراجعات بـ4.9 % يليه مؤشر السوق السعودي بنسبة 3.4 %.

وقد انهى مؤشر سوق الأسهم السعودية متراجعا بنسبة 4.53% ليفقد 511.66 نقطة الى مستوى 10787.79 نقطة بتداولات اجمالية يومية تجاوزت 7.4 مليارات ريال.

وقلصت السوق بشكل طفيف خسائرها بعد تراجع بنحو 5% في مطلع الجلسة، لتتجاوز الخسائر 4% في الساعة الأخيرة من التداولات.

ارتفعت محفظة الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المالية السعودية بنسبة 74% على اساس سنوي لتصل الى 57.8 مليار دولار في الربع الثاني 2021.

وكانت الأسواق العالمية قد تعرضت لخسائر حادة بعد تحذير من جانب منظمة الصحة العالمية بشأن المتغير الجديد من فيروس «كوفيد-19» المكتشف في جنوب افريقيا، والذي يحتوي على عدد كبير من الطفرات ما يهدد بقدرته على مقاومة اللقاحات يشار الى ان بورصة مسقط اجازة في 28 و29 نوفمبر 2021 بمناسبة العيد الوطني. ويرى محللون ان الارتفاعات القوية التي حققتها اسواق الأسهم العالمية منذ اندلاع جائحة كورونا الى الآن والتي تجاوزت العشرة آلاف نقطة اصبحت هدفا للتصحيح العنيف وذلك بفعل صعود المخاوف لدى المستثمرين من انتشار «المتحور الجديد» لكورونا والمكتشف في جنوب افريقيا.

وأكد محللون اسواق المال ان ما حدث بالفعل بالأسواق العالمية هو كان منتظرا وذلك لأن صعود الأسهم المستمر والى هذه المستويات القياسية كان غير صحي لآي مستثمر او متعامل، مشيرين الى ان تأثير ذلك على اداء اسواق الخليج كان قويا خاصة مع ارتباط اقتصادها بأسعار النفط والتي هبطت بنسبة اكثر من 11%.. واضافوا ان الوضع حاليا مختلف عن بداية ازمة جائحة كورونا في 2020 فما يحدث من تحورات سنجد لها علاج في فترة قصيرة لأن اساس الفيروس اصبح له علاج فعال وبالتالي أي تحور سيكون من السهل معالجته وبالتالي اي تأثير سلبي علي الأسواق سيكون لفترة قصيرة وبشكل مؤقت.

وشددوا على ان الهلع البيعي سيكون المسيطر على اسواق المال الخليجية ولن يكون هناك سوق مال بمنأى عن ذلك اطلاقا لافتين الى ان ما حدث بالأسواق العالمية على اسواق المنطقة لن تتخطى مدته جلسة او جلستين بالكثير حيث ان الحدث عالمي وخارجى وقوي.

