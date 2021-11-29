هزة في أسواق العملات الآمنة

مال وأعمال

تسببت انباء ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون مقاومة للقاحات المتاحة حاليا في دفع المستثمرين للمسارعة باللجوء للملاذات الآمنة في عملات مثل الين الياباني والفرنك السويسري بينما جنى متعاملون الأرباح ايضا بعد موجة صعود للدولار الأميركي. جاءت مكاسب الين والفرنك على حساب الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية، وهما من العملات الحساسة للمؤثرات على النمو، رغم ان تقلص احجام التداول بعد عطلة الخميس بمناسبة عيد الشكر الأميركي جعلت تحركات الأسواق اكثر تقلبا. وقال مسؤول كبير في ادارة الرئيس جو بايدن ان الولايات المتحدة ستفرض قيودا على السفر من جنوب افريقيا، حيث اكتشفت السلالة الجديدة من كورونا، ودول مجاورة ابتداء من يوم الاثنين.

كان الين الياباني احد الرابحين الرئيسيين، حيث قفز من ادنى مستويات في خمس سنوات والتي سجلها هذا الأسبوع امام الدولار، ليرتفع بنحو اثنين في المئة الى 113.09، مسجلا افضل اداء يومي منذ مارس 2020. وارتفع اليورو 0.97% مسجلا 1.1312 دولار، لكنه انخفض لأدني مستوى في اكثر من 6 سنوات امام الفرنك السويسري مسجلا 1.0428 فرنك لليورو.

وتراجع مؤشر الدولار 0.75% الى 96.030 بعدما سجل يوم الأربعاء اعلى مستوى في 16 شهرا عند 96.938.

تراجع الجنيه الاسترليني لفترة وجيزة الى مستوى منخفض جديد هذا العام دون 1.3278 دولار، اذ دفع القلق بعض المستثمرين الى تقليص الرهانات المعلقة على رفع اسعار الفائدة في ديسمبر

نزلت عملة بيتكوين المشفرة الى 53524 دولارا، ادنى مستوى منذ العاشر من اكتوبر.

