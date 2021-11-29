المتحور ألقى بظلاله على السلع الأساسية

مال وأعمال

اكد تقرير ساكسو بنك ان تداولات قطاع السلع الأساسية انخفضت للأسبوع السادس على التوالي مع تسجيل خسائر إضافية في الطاقة والمعادن، الثمينة منها والصناعية على حدّ سواء، بينما قوبلت هذه الخسائر بأسبوع جديد من المكاسب التي حققها القطاع الزراعي. وإلى جانب الزيادة الأخيرة في قيمة الدولار وتجدد تدابير الإغلاق بسبب «كوفيد-19» في أوروبا ومخاطر تباطؤ الاقتصاد الصيني، أضخم مُستهلك للمواد الخام في العالم، فوجئت الأسواق يوم الجمعة باكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك ان المتحور الجديد الذي يحمل الرمز العلمي B.1.1.529، دون اختيار أي اسم مُحدد بعد، قد اكتُشف في جنوب أفريقيا، ما أثار مخاوف المراقبين الذي يعتقدون بأنّ اللقاحات الحالية لن تكون فعّالة ضدّ التحورات الكبيرة فيه، ما قد يُسفر عن ضغوطات جديدة على أنظمة الرعاية الصحية ويُعقد من الجهود المبذولة لإعادة فتح الاقتصادات والحدود.

وأسفرت هذه المخاوف عن ظهور موجة من الحذر في الأسواق العالمية مع تراجع أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم وانعكاس مسار عائدات سندات الخزينة الأميركية بعد ارتفاعها في وقت سابق من الأسبوع في ضوء زيادة المخاطر بشأن توجه البنوك المركزية إلى تسريع مساعيها لتسريع عودة الاقتصاد إلى طبيعته لمواجهة مستويات التضخم المتزايدة.

وأمّا في أسواق تداولات العملات، تحسّن أداء الين الياباني بالتزامن مع انعكاس المسار التصاعدي للدولار ، الذي سجّل أعلى مستوياته منذ 16 شهراً في وقت سابق من الأسبوع، في خطوة وضعت قدراً من الضغوط على المراكز الحيازية الطويلة المتخذة اخيرا.

وتعافى الذهب بعد ما سجّله من هبوط بقيمة 70 دولاراً خلال أسبوع واحد عندما حفّز الهبوط لما دون المستوى الفنّي عند 1830 دولاراً للأونصة عمليات البيع في أسهم صناديق التحوّط التي أنشأت مؤخراً.

وتراجع النفط الخام بعد أسبوع حافل شهدته سوق الطاقة بدءاً من السحب المنسّق أميركياً للنفط من المخزونات الاستراتيجية، في حركة أثارت المخاوف من طبيعة ردّ مجموعة أوبك بلس، التي من المقرر أن تجتمع في الثاني من ديسمبر لتحديد أهداف الإنتاج لشهر يناير وما بعده، بحسب التوقعات.

