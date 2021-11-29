المؤشر الزراعي لأعلى مستوى

مال وأعمال

حافظت السوق الزراعية على حيادها في ضوء هذه التطورات، مع تسجيل مؤشر بلومبيرغ الزراعي لأعلى مستوياته منذ سبعة أعوام متأثراً بالمكاسب المستمرة في القهوة والمحاصيل الأساسية، مثل القمح والذرة وفول الصويا.

وتُعزى المكاسب الكبيرة المحققة مؤخراً لمجموعة من الأسباب المتفرقة، والتي ترتبط بالطقس المضطرب الذي شهدناه خلال العام، واحتمالية تأثر الإنتاج لموسم جديد بسبب التطورات المرافقة لظاهرة لا نينيا المناخية، وما يُمكن لزيادة الطلب بعد الأزمة الصحية العالمية أن تُسفر عنه اضطرابات واسعة النطاق في سلاسل التوريد ونقص في اليد العاملة، ويُضاف إليها ارتفاع تكاليف الإنتاج مؤخراً بسبب زيادة أسعار الأسمدة والوقود، مثل الديزل. تعتزم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إصدار تقرير «مؤشر أسعار الغذاء» الشهري في الثاني من ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يصل المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ عقد كامل، في أعقاب المكاسب الأخيرة التي حققها خلال شهر نوفمبر.

وكان الحديد، إلى جانب القهوة، من أفضل السلع الأساسية أداءً، والذي تمكّن، بالرغم من ضعف أدائه يوم الجمعة، من التعافي من الهبوط الأخيرة مدفوعاً ببوادر انتعاش قطاع الصلب في الصين من جديد، الأمر الذي حرّك الطلب على السلعة الأكثر تعلقاً بالصين من بين حزمة السلع الأساسية بأكملها.

