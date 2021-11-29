النفط لأدنى مستوى في شهرين متأثراً بالمتحور

مال وأعمال

هبطت اسعار النفط في الأسواق الآجلة الى ادنى مستوى لها في شهرين بينما شهدت اكبر انخفاض يومي للأسعار منذ ابريل 2020 متأثرة برصد المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» ومخاوف زيادة الامدادات العالمية.

وتأثرت اسعار النفط سلبا بتزايد المخاوف بشأن عودة القيود على حركة السفر المرتبطة بظهور المتحور الجديد ما قد يؤدي الى تباطؤ النمو الاقتصادي ومن ثم الطلب على الطاقة.

وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 4?45 دولارات ليبلغ 77?80 دولارا للبرميل في تداولات الجمعة في حين انخفض خام برنت 9?50 دولارات ليبلغ 72?72 دولارا للبرميل وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10?24 دولارات لتبلغ 68?15 دولارا.

وفي هذا السياق قال خبراء نفطيون لـ«كونا» ان المستثمرين في الاسواق الآجلة يترقبون الاجتماع الوزاري لدول «أوبك بلس» المقرر يوم الخميس المقبل لتحديد سياسة الانتاج لشهر يناير القادم.

وقال المحلل النفطي احمد كرم ان اسعار النفط وصلت خلال الآونة الأخيرة الى اكثر من 80 دولارا للبرميل مع عودة الحياة الطبيعية بعد جائحة كورونا وتلقي اعداد كبيرة اللقاح المضاد للفيروس.

وأضاف كرم ان المتحور الجديد «أوميكرون» وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية يعد الأشد عدوى وهو ما سبب تخوفا عالميا جراء ظهوره وربما العودة للاغلاقات التي قد تصاحبه.

وأوضح ان القرارات الأميركية التي اعلنها الرئيس جو بايدن اخيرا عبر استخدام نحو 50 مليون برميل نفطي من المخزونات الاستراتيجية لسد النقص والطلب عليه في الولايات المتحدة ادى الى تراجع حاد في اسعار النفط مبينا ان هناك دولا اخرى قد تتخذ نفس هذه الخطوة لسد النقص عبر استخدام مخزوناتها الاستراتيجية.

وتوقع ان تكون الانخفاضات الحالية في الأسعار مؤقتة نظرا للتطور العلمي وفرصة تطوير لقاح للمتحور الجديد اضافة الى ان الدول التي ستسحب من مخزوناتها الاستراتيجية عند زيادة العرض في الأسواق النفطية ستعمل على تعويض ما تم سحبه وهو ما قد يؤدي الى زيادة الأسعار.

من جهته قال الخبير المختص في تكرير وتسويق النفط عبدالحميد العوضي ان الاعلان عن ظهور «أوميكرون» يوم الجمعة الماضي اثر سلبا بشكل كبير على الأسواق الدولية وتسبب في تراجع شديد للمؤشرات الاقتصادية العالمية لاسيما مؤشرات اسعار النفط التي تراجعت 10 دولارات للبرميل لتزايد المخاوف من تكرار الاجراءات السابقة في اغلاق المطارات وتقييد حركة النقل العامة حول العالم.

من جانبه قال الخبير والاستشاري النفطي عبدالسميع بهبهاني ان مشروع الرئيس الأميركي للسحب من المخزون الاستراتيجي غايته الأساسية خفض اسعار النفط عبر زيادة الانتاج ومن ثم المعروض العالمي بغية مواجهة ارتفاع اسعار الوقود داخل الولايات المتحدة.

