آخر نوفمبر نهاية فترة عمل هاشم في القطاع النفطي

مال وأعمال

صدرت مذكرة داخلية في مؤسسة البترول الكويتية وزعت على مديري التوظيف والتعويضات والمالية والعلاقات العامة والدائرة التجارية والمعلومات وادارة المخاطر بالمؤسسة وحصلت «النهار» على نسختها وتفيد بان الثلاثاء القادم الموافق 30 نوفمبر الحالي سيكون اخر يوم عمل للرئيس التنفيذي الحالي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم بعد 34 عاما من العمل.

وقالت مصادر موثوقة: ان منصب الرئاسة التنفيذية لمؤسسة البترول الكويتية بالوكالة ستكون بين احد عضوين في مؤسسة البترول اما العضو المنتدب للتسويق العالمي في المؤسسة عبدالناصر الفليج او العضو المنتدب للتخطيط والمالية في المؤسسة وفاء الزعابي وذلك اعتباراً من اول ديسمبر القادم لحين اختيار رئيس تنفيذي بالاصالة للمؤسسة. وعمل الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم في القطاع النفطي لمسيرة امتدت لنحو 34 عاماً تقليد فيها مناصب عدة بدءا من رئيس فريق الى مدير ثم نائب للعضو المنتدب في شركة نفط الكويت ومنها رئيسا تنفيذيا للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» واخيرا رئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية.

حقق هاشم خلال مسيرته انجازات كبيرة في قطاعات الاستكشاف والانتاج او التكرير والتصنيع البترولي ابرزها انشاء شركة «كيبك» كاكبر كيان اقتصادي تابع للمؤسسة خلال فترة توليه الرئاسة التنفيذية لها.

ونجح هاشم في قيادة مؤسسة البترول خلال السنوات الثلاث الماضية، ابزرها تنفيذ مشاريع استراتيجية في شركة نفط الكويت كمشروع النفط الثقيل بكميات انتاج تقارب 60 الف برميل يوميا وكذلك مشروع الوقود البيئي في شركة البترول الوطنية. وساهم هاشم في انشاء شركة كيبك بفريق عمل متناغم يشمل 3 مشاريع استراتيجية تقارب 30 مليار دولار وهي مشروع مصفاة الزور ومشروع استيراد الغاز ومشروع مجمع البتروكيماويات.

