التنمية في 2021/2022: حضرت المشاريع.. وغاب «الإنجاز»

مال وأعمال

كشفت ارقام حكومية رسمية عن ان اجمالي ما تم انفاقه على مشاريع خطة التنمية في 2021/2022 حتى الآن لم تزد عن 421.7 مليون دينار من الاجمالي المقدر بحوالي 1.7 مليار دينار لـ 130 مشروعاً.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن امانة التخطيط والتي حصلت النهار على نسخة منها، لا يزال تسليم المشاريع والانتهاء منها «غائب» عن المشاريع التنموية، فمن بين 130 مشروعاً مدرجة في خطة التنمية للعام المالي الحالي، هناك 7 مشاريع لم تبدأ بعد، فيما لا يزال 53 مشروعاً في مرحلة التحضير و63 مشروعاً في مرحلة التنفيذ و7 مشاريع قيد التسليم.

ولا تزال مشاريع الخطط التنموية تعاني غياب التنسيق بين الجهات الحكومية، حيث يتم وضع العديد من المشروعات دون انجاز ملموس وحقيقي، فهناك 89.2 في المئة من اجمالي المشروعات لا تزال في مرحلتي التحضير والتنفيذ، مقابل 7 مشروعات لم تبدأ و7 مشروعات في مرحلة التسليم.

وفيما تؤكد التعاميم الصادرة عن وزارة المالية بضرورة وضع التقديرات المالية السليمة للمشاريع التنموية المعتمدة من الجهات الحكومية، هناك الكثير من المشروعات تزيد كلفتها عن المقدر لها في الخطة وهو ما يؤدي الى هدر للمال العام وضياع للمجهود والوقت الذي تتحمله الدولة دون جدوى.

كما تعاني المشروعات التنموية المدرجة في الخطة من غياب التنسيق المطلوب بين الجهات الحكومية وهو ما يترتب عليه تشوه كبير في المشروعات التنموية التي يتم البدء في تنفيذها من حيث مواعيد التسليم ودرجة الانجاز، الأمر الذي دعا عدة جهات رقابية بدعوة الجهات الحكومية بضرورة التنسيق فيما بينها للخروج برؤية واضحة للمشروعات التي يتم ادراجها في خطة التنمية على المدى الطويل.

وفي ظل استمرارية الأوامر التغييرية الصادرة من بعض الجهات، يتم استنزاف الأموال العامة في العديد من الجهات بسبب عدم التقدير السليم للنفقات من ناحية وغياب تقديرات مستقبلية لأسعار المواد الخام التي تشهد تغييرات ملحوظة على مدار العام اما بالارتفاع او الانخفاض.

وكانت «النهار» قد رصدت 17 مليار دينار دون انفاق على مدى 12 عاماً الممتدة من 2010 /2011 الى 2021/2022، حيث بلغ اجمالي ما تم رصده لمشاريع التنمية 48 ملياراً مقابل 31 ملياراً تم انفاقها بشكل فعلي.

