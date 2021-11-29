وزير الداخلية: «أمن المنافذ» عين ساهرة لحماية الوطن

وطن النهار

أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي توفير جميع وسائل الدعم والمساندة لرجال أمن المنافذ والجمارك مثمنا جهودهم ومواصلتهم الليل بالنهار من أجل أمن الوطن وأمان مواطنيه باعتبارهم العين الساهرة على حماية الوطن من كل من تسول له نفسه القيام بأي عمليات تهريب.

جاء ذلك وفق بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني خلال جولة قام بها الوزير العلي في منفذ النويصيب الحدودي حيث كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف والمدير العام للادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي والوكيل المساعد لقطاع أمن المنافذ اللواء العوضي وعدد من قيادات القطاع.

وأعرب الوزير العلي عن الشكر والتقدير لرجال الأمن في منفذ النويصيب والأجهزة المساندة من وزارات ومؤسسات الدولة لما شاهده من إنجازات أمنية وتقنية على مستوى عال وحسن تنسيق العمل وانتظامه بين مختلف الأجهزة العاملة في المنفذ بما يسهم في راحة المواطنين والعمل على تخليص اجراءاتهم بكل سهولة ويسر.

وقد شملت الجولة تفقد بوابات دخول وخروج المسافرين وكبائن الجوازات والجمارك وساحات وقوف الشاحنات كما استمع لعدد من الملاحظات والحلول في توسعة بوابات الدخول والخروج وكبائن الجوازات والجمارك للتسهيل على المسافرين.

