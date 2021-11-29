حريق في الصليبية أودى بحياة 3 أشخاص

وطن النهار

تمكن رجال قوة الاطفاء من إخماد حريق محدود اندلع في تكييف غرفة بمبنى منطقة الأحمدي التعليمية.

وقال مصدر اطفائي ان غرفة عمليات الاطفاء تلقت بلاغا يفيد عن وقوع الحريق و هرعت فرق إطفاء الفحيحيل والمنقف للتعامل مع حريق في مبنى منطقة الأحمدي التعليمية وتبين لاحقا بأن الحريق محدود في تكييف غرفة بالدور الثالث وقد نتج عنه أضرار مادية فقط.

من جهة أخرى ادى حريق اندلع امس في منزل بمنطقة الصليبية الى وفاة امرأتين و طفل و اصابة طفل اخر من غير محددي الجنسية، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام عن وقوع ثلاث وفيات وإصابة طفلة في حادث حريق مأساوي اندلع في منزل بمنطقة الصليبية، واوضحت الادارة بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد عن اندلاع حريق منزل وهناك أشخاص محتجزون، وعلى اثره سارعت فرق الإطفاء من مراكز الصليبيخات والاستقلال بالذهاب الى موقع الحادث وكان الوقت المستغرق للوصول 5 دقائق.

واضافت ان فرق الإطفاء باشرت بعملية انقاذ المحتجزين وهم امرأتان وطفلتان وجميعهم من غير محددي الجنسية واحدة في العقد السابع من عمرها والثانية في العقد الرابع وطفلتان وكان ثلاثة منهم في حالة فقدان للوعي وبعد الكشف عليهم من قبل فنيي الطوارئ الطبية تبين وفاة ثلاثة امرأتين وطفلة.

قد باشر فريق من ادارة تحقيقات الحوادث التابع لقوة الإطفاء العام بعمله لمعرفة ملابسات الحادث.

