الديحاني اطّلع على عمل القيادة التنسيقية

وطن النهار

قام مدير عام مديرية عمليات القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي اللواء ركن الديحاني بدعوة المديرين العامين أو من ينوب عنهم من مختلف قطاعات الوزارة لزيارة مركز عمليات القيادة التنسيقية، على مدار ثلاثة أيام من أجل الاطلاع على آلية عمل القيادة التنسيقية ومجال اختصاصاتها. وخلال هذه الزيارة تم شرح قرار إنشاء القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي وآلية عملها من خلال عرض مرئي، وكذلك كيفية التعاون وتضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لحماية البلاد من أي أخطار محتملة، كما تم ايجاز شرح من قبل أُمار الأفرع كل على حسب اختصاصه، للوقوف على مجال اختصاصات عمل القيادة التنسيقية.

