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وطن النهار

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اجتمعت مع ممثلين عن وزارة الدفاع

«نزاهة» ناقشت مركز الكويت في «الشفافية»


اجتمعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» مع ممثلي وزارة الدفاع بحضور ممثلي جمعية الشفافية لبحث نتيجة الكويت على مؤشر نزاهة الدفاع الحكومي GDI الصادر عن منظمة الشفافية الدولية 2020.
ومثلت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في الاجتماع الأمين العام المساعد للوقاية ابرار الحماد، بينما حضر من جانب وزارة الدفاع وكيل وزارة الدفاع الشيخ فهد جابر العلي، ومن جمعية الشفافية رئيس مجلس الإدارة ماجد المطيري.
وتم بحث أوجه التعاون بين «نزاهة» ووزارة الدفاع في تنفيذ التوصيات التي من شانها تحسين مركز الكويت على المؤشر، من خلال تعزيز الإفصاح الحكومي وشفافية الإجراءات إضافة الى بحث أهمية هذه المؤشرات الدولية وما يصاحبها من تقارير من شانها ان تكون مصدراً لمعرفة أوجه التطوير ومنه افضل الممارسات الدولية واهمية تحسين المؤشرات التي تؤثر بشكل طردي على بعضها البعض وما يتطلب من تكثيف جهود مؤسسات الدولة في تحسين مكانة الكويت على المؤشرات الدولية.


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