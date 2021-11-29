«جمعية البيئة» و«الرؤية الكويتية» توقعان مذكرة تفاهم

وطن النهار

وقعت الجمعية الكويتية لحماية البيئة مذكرة تفاهم مع شركة الرؤية الكويتية لإدارة ومتابعة المشاريع والخدمات البيئية بحضور الأمين العام ومدير البرامج والأنشطة بجمعية البيئة جنان بهزاد والمدير التنفيذي لشركة الرؤية وعضو جمعية حماية البيئة الدكتور رأفت فهمي ميساك.

وفي هذا الإطار، أعلنت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة الدكتورة وجدان العقاب أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الجمعية مع شركة الرؤية الكويتية لإدارة ومتابعة المشاريع والخدمات البيئية تعزز التعاون في مجالي «تبادل الخبرات بين الجمعية والشركة، فضلا عن تعزيز المشاركة في فعاليات الجهتين بالتبادل فيما بينهما».

وبينت أنه «يتم تداول المبادرات البيئية والبحوث العلمية والتقارير الفنية بين الطرفين في إطار الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية»، مشيرة إلى أن مدة سريان المذكرة 3 سنوات ويجدد ما لم يعترض أحد الطرفين بكتاب خطي ويخطر به الطرف الآخر.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الرؤية الكويتية لادارة ومتابعة المشاريع والخدمات البيئية الدكتور بدر خالد الخليفة أن مذكرة التفاهم المشمولة بسبع مواد تسعى لتحقيق دور المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة من خلال «اقتراح المبادرات البيئية التي تصب في مصلحة البيئة، وتقديم الأبحاث والدراسات البيئية متكاملة، ومتابعة المشاريع فنياً مع الجهات الداعمة لضمان استكمالها».

وبين أن الجمعية لا تتحمل أي تكاليف مالية مقابل الخدمات البحثية في نطاق العمل البيئي المتوافق مع أهداف الجمعية ودورها في حماية البيئة، واستقطاب المبادرات الناجحة.

وشهد التوقيع على الاتفاقية الأمين العام ومدير البرامج والأنشطة بجمعية البيئة جنان بهزاد والمدير التنفيذي لشركة الرؤية الكويتية لإدارة ومتابعة المشاريع والخدمات البيئية وعضو جمعية حماية البيئة الدكتور رأفت فهمي ميساك.

