«بلدية حولي» أغلقت 3 محال

وطن النهار

نفذ فريق الطوارئ في فرع بلدية حولي جولات تفتيشية في منطقة حولي، اسفرت عن إغلاق 3 محال ما بين مزاولة نشاط غير مذكور بالترخيص واستغلال مساحة غير مذكورة بالترخيص وتحرير 13 محضراً مخالفاً لشروط وضوابط البلدية.

وأكد رئيس فريق الطوارئ إبراهيم السبعان الحرص على التزام المحال بشروط وضوابط البلدية بلائحة المحال العامة إلى جانب التأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاشتراطات الصحية.

ودعا أصحاب المحال الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع وتجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الإغلاق الإداري.

