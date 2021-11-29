اليوسف: دعم وحماية مربي الثروة الحيوانية ومنتجي الألبان

وطن النهار

اكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد يوسف الصباح حرص الهيئة على دعم وحماية مربي الثروة الحيوانية ومنتجي الالبان من أي اضرار تلحق بمزارعهم وتعوق عملهم ونشاطهم إضافة إلى توفير الرعاية الصحية للابقار للحصول على افضل انتاجية. جاء ذلك وفق بيان صحافي للهيئة خلال زيارة الشيخ محمد اليوسف امس الأحد لإحدى مزارع الثروة الحيوانية المنتجة للالبان بمنطقة الصليبية للاطلاع على آخر المستجدات والوقوف على الوضع الانتاجي الحالي للمزارع ومتابعة سير العمل والاطمئنان على الاوضاع الصحية والانظمة التي يتم العمل بها في المزارع. وذكر البيان ان اليوسف اطلع على الكميات المنتجة من الالبان بالمزرعة ومقارنة انتاجية هذا العام بالأعوام السابقة وقد لوحظ نمو كبير مبينا ان ذلك يمنح المزيد من الأمل في استمرارية مسيرة تحقيق الأمن الغذائي وكذلك الوصول الى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية والتي تسعى الهيئة لتحقيقها.

