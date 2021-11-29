«قانونية البلدي» رفضت استحداث حضانات في الوزارات

وطن النهار

أبدت لجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي عدم موافقتها على الاقتراح المقدم من العضو مها البغلي بشأن إضافة مادة في لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي يزيد عدد العاملات بها عن 50 عاملة او يتجاوز عدد العاملين بها على 200 عامل بإنشاء دور حضانة لها.

وأحالت اللجنة برئاسة فهيد المويزري كتاب الممثل عن صغار المستثمرين المستأجرين في منطقة جنوب أمغرة والسكراب بشأن نقلهم من منطقة أمغرة إلى منطقة النعايم على الجهاز التنفيذي، فيما أحالت إلى الإدارة القانونية رسوم الحصول على وثائق وفقا لقانون الاطلاع على المعلومات.

وأبقت اللجنة على الجدول كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشان مشروع تعديل القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن البلدية، كما أبقت على طلب الشركة العربية للخدمات الطبية إعادة تخصيص القسيمة الكائنة في محافظة الجهراء بمساحة 6000 متر مربع للشركة العربية للخدمات بغرض إنشاء وتأسيس مستشفى أهلي بسعة 100 سرير.

وحول طلب اللجنة بشأن تكليف اللجنة القانونية والمالية بتقصي الحقائق حول تنفيذ قرارات المجلس البلدي في مواقع جنوب سعد العبدالله، أكدت اللجنة بأنه تمت إزالة معوقات مدينة جنوب سعد العبدالله، لافتة إلى انه تم استدعاء أصحاب الطلبات الإسكانية للمشروع من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما أنها وجهت دعوة إلى مؤسسة الرعاية السكنية ووزارة المالية بخصوص المخالفات المستحقة على الشركات المتعدية على أملاك الدولة.

وأبقت اللجنة على الجدول عدد من المواضيع منها الاقتراح المقدم من العضو حمد المدلج بشأن السماح بإقامة المعارض المؤقتة قصيرة المدى برسوم محددة، ومشروع القرار الوزاري بشأن لوائح الإعلانات ومظلات السيارات والأسواق العامة، فيما أحالت إلى الإدارة القانونية الاقتراح المقدم من العضو حمود عقلة بشأن طلب مناقشة الآثار الناتجة عن حكم محكمة التمييز الخاص بعد معقبة المقاول والمهندس الا إذا انهار العقار.

وأحالت اللجنة إلى الجهاز التنفيذي الكتاب المقدم من مدير عام هيئة الصناعة بشأن طلب الهيئة نقل أحد المواقع الخدمية لصالح الشركة المستثمرة للموقع مع الاستعجال بالرد على الموضوع، فيما حفظت السؤال المقدم من العضو أحمد هديان بشأن مباني البلدية المستغلة من قبل هيئة الغذاء والتغذية، فيما أبقت على الجدول كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين، كما أبقت على الكتاب المقدم من مدير عام هيئة البيئة بشان قرار منع الشيشة في الأماكن المغلقة.

من جانب أخر، وافقت لجنة الفروانية في البلدي برئاسة العضو محمد الرقيب على طلب الهيئة العامة للرياضة تخصيص موقع حلبة جابر الأحمد في منطقة الضجيج بخيطان من أجل تخصيص دائم للنادي الكويتي للسيارات والدراجات النارية، كما وافقت على طلب وزارة المالية تغيير نشاط الموقع العائد للشركة الكويتية المتحدة للدواجن الكائن في منطقة الضجيج، فيما أبقت على الاقتراح المقدم من قبل العضو محمد الرقيب بشأن إنشاء طريق فرعي داخلي وربطه مع طريق 501 في منطقة صباح الناصر رقم 1.

