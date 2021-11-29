انطلاق حملة تشجير في «جابر الأحمد»

وطن النهار

توجهت قافلة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى منطقة جابر الأحمد بمحافظة العاصمة لتدشين المرحلة العاشرة من الحملة التي اطلقتها الهيئة للتشجير والتخضير ضمن الموسم الزراعي للعام الحالي والتي حققت نجاحا واسعا في كثير من الاهداف المرصودة بزراعة وتخضير المناطق الداخلية والشوارع.

وأعرب مدير عام الهيئة الشيخ محمد يوسف الصباح في تصريح للصحافيين على هامش المناسبة عن امتنانه لجميع المشاركين داعيا كل المواطنين للمشاركة والمساهمة بزيادة الوعي الزراعي.

ولفت الشيخ اليوسف الى أهمية المشاركة في هذا العمل المشرف والعمل والتعاون مع الهيئة لتحقيق المزيد من النجاحات والانجازات. وأكد ان الهيئة تقوم بتوفير الشتلات وجميع اللوازم الخاصة بالزراعة، معتبرا ان مشاركة الافراد تتمثل فقط بالمساهمة في عملية التخضير والتشجير.

