«الأوقاف»: تطبيق القانون على المقاولين المبتزين للعمال

وطن النهار

أوضحت وزارة الأوقاف أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ابتزاز المقاولين لبعض العاملين في المساجد والحصول على الأموال مقابل تجديد إقاماتهم أمر مرفوض ولن تقبل به الوزارة تجاه العاملين في مساجدها لأنه صورة من صور الاتجار بالبشر. وأكدت الوزارة في بيان توضيحي أن وزارة الأوقاف ستتحقق من وقوع مثل هذه الافعال غير المقبولة وستقوم بإحالة الأمر إلى جهات التحقيق المختصة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية وتطبيق القانون ضد المقاول المعتدي على حقوق العمال. ودعت وزارة الأوقاف عبر البيان التوضيحي كل متضرر من فعل أي مقاول قام بابتزاز العمال عبر الطلب غير المشروع التقدم إلى الوزارة والتبليغ عن كل ما تعرضوا إليه لكي تباشر الجهات المعنية اجراءاتها القانونية تجاه مثل هذا الطلب غير المشروع.