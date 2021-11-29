محافظة الأحمدي أضاءت مبناها لـ «حماية النساء»

وطن النهار

أضاءت محافظة الأحمدي مبناها باللون البرتقالي تضامنا مع حملة «16 يوما برتقاليا» التي تستمر خلال الفترة من 25 نوفمبر الى 10 ديسمبر 2021، وتهدف الى تعزيز حماية الفتيات والنساء في الكويت من التمييز والعنف. وتأتي مشاركة محافظة الاحمدي بهدف تسليط الضوء على الأهمية البالغة لحماية المرأة والفتيات بشكل عام من كل أشكال العنف، والعمل على تمكينهن وحماية حقوقهن، وذلك ضمن اطار أهداف التنمية المستدامة الخاصة بتمكين المرأة والتي تتوافق مع نهج الكويت ورؤيتها لعام 2035. يذكر انه للعام الثاني على التوالي تسهم المحافظة في الحملة التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بإضاءة معالم الكويت باللون البرتقالي، كوسيلة لإظهار تضامن الجهات المختلفة للقضاء على شتى أنواع العنف.