«التقدم العلمي» تطلق مؤتمراً اليوم

وطن النهار

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) دعمها لمؤتمر المرأة في الأمن السيبراني في الشرق الأوسط WiCSME الذي سينظم نسخته الثانية ما بين 29-30 نوفمبر 2021 تحت شعار (نحو مستقبل مرن ومتمكن) انطلاقا من دورها في تعزيز البحث العلمي وتحقيق التحول الرقمي في المجتمع. وقال مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. خالد الفاضل إن مشاركة المؤسسة في دعم ورعاية هذه الفعالية العلمية تأتي انطلاقا من أهدافها المتمثلة في تعزيز دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في المجتمع وتشجيع البحث العلمي ونشر الثقافة العلمية. وأضاف أن دعم المؤسسة للمؤتمر يأتي سعيا منها إلى بناء القدرات الضرورية لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز المهارات المطلوبة لمواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة وتمكين المرأة في المجالات التكنولوجية لا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن جهتها، قالت القيادية العالمية في الأمن السيبراني والتحول الرقمي والمؤسس الشريك لرابطة نساء الشرق الأوسط في الامن السيبراني الدكتورة ريم الشمري إن المؤتمر الذي تنظمه منظمة نساء في مجال الأمن السيبراني في الشرق الأوسط(WiCSME) يركز على ضرورة مرونة وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني لمواجهة التحديات الرائجة في هذا المجال.