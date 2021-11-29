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إنفاق 3.38 مليارات دينار على القروض الإسكانية


كشف بنك الائتمان إن إجمالي مبالغ القروض التى قدمها خلال الـ10 سنوات الأخيرة بلغ نحو 3.38 مليارات دينار. وأضاف البنك في بيان صحافي امس الأحد أن عدد القروض المقدمة خلال نفس الفترة بلغ 133 ألف قرض، مبينا أن عدد المستفيدين من خدمات البنك وصل الى 1?56 مليون في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمات البنك الإلكترونية الى 505 آلاف مستفيد. وأوضح أن عدد المناطق التي تم تعميرها بلغ 13 منطقة هي صباح الأحمد والخيران والمسايل وشمال غرب عبدالله المبارك وقسائم النسيم ومدينة جابر الأحمد و «الوفرة القائم» وتوسعة الوفرة وخيطان الجنوبي وجنوب عبدالله المبارك وقسائم أبو حليفة وقسائم غرب عبدالله المبارك.


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