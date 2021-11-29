الجوعان: «كورونا» عطَّلت التنمية وأصابت العالم بالشلل

وطن النهار

افتتح معهد المرأة والسلام مساء اول امس المنتدى الخليجي الافتراضي من خلال منصة التواصل الاجتماعي زووم zoom وتضمن الأبعاد الاجتماعية لجائحة كورونا تأثيرات.. تصورات.. نظرة مستقبلية في الفترة من 27- 29 نوفمبر2021 بمشاركة عدد من الاساتذة والاكاديميين الخليجيين.

بدورها قالت رئيس معهد المرأة للتنمية والسلام الاستاذة كوثر الجوعان في كلمة لها خلال افتتاح المنتدى شكراً لكم فرداً فرداً مشاركتكم وحضوركم منتدانا الخليجي الافتراضي موضوعه «الأبعاد الاجتماعية للجائحة: تأثيرات.. تصورات.. نظرة مستقبلية» لنتدارس ونتناول موضوعاً مهما يشغل العالم اجمع.

واضافت وقد تعطلت الكثير من المصالح الأساسية، بل تعطلت التنمية، وتوقفت شركات وأطيح بالكثير منها، وأصاب العالم شلل وجزع في كل قطاعاته خاصة التعليم والصحة، وازدادت حدة التوتر والصراعات والحروب والفقر، وزاد من عدم اليقين من قلق الناس بتخبط الحكومات والمؤسسات الصحية في مواجهة الفيروس. فساد الغموض النسبي عن منشأ الفيروس، وطبيعة تكوينه، وعوارضه، وطريقة انتقاله كعدوى، وفعالية وسائل الحماية منه، وطال التشكيك في اداة الاختبار نفسها للتأكد من الاصابات والأسباب الفعلية للعوارض.

وتابعت نحن في هذا المنتدى سنتناول الآثار النفسية والاجتماعية ومداها على المواطن والمجتمع، لذا خصصنا جلستين لهذا الموضوع لما له من اهمية كبيرة في التقدم او التأخر على المواطن والأسرة والمجتمع، فقد شهد العالم حالات من العنف والانتحار واضطرابات نفسية وسلوكية – ونحن في المنطقة لسنا بعيدين عنها.

واوضحت ان التعليم الذي يعتبر البنية الأساسية للانسان والمجتمع قد تأثر كثيرا من جائحة «كورونا»، فأغلقت المدارس والجامعات وأصبح التحصيل العلمي عن بعد ما افقد الكثير من المهارات الرئيسة التي يحتاجها الطلبة في حياتهم العملية، فقد شهدنا اضطراباً في الانتقال الى التعليم عن بعد، حيث لا يقتصر التعليم على ما تدونه الكتب، بل يظهر اكثر في كيفية بناء علاقات اجتماعية، وكيف يكون مواطنا يعرف ماله من حقوق وما عليه من واجبات.

واضافت: كما ركزنا في منتدانا هذا على الاعلام بوسائله المختلفة والاعلام الحديث بآلياته المتنوعة ومالها من دور ومسؤولية اجتماعية مهمة، في مساندة ودعم الأهداف الصحية والتعليمية، وعلى الجهات المسؤولة التصدي لأي عقبات تعترضها في هذا المجال، وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي فقد واجهت دول مجلس التعاون الخليجي تحديات كثيرة خاصة مع انخفاض اسعار انتاج النفط وهبوط مستوى اسعاره.

- هذا وقد اصدر المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي تقريرا عن تأثير جائحة «كوفيد -19» في دول المجلس في الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية ولن اطيل في هذا الجانب تاركة المجال للمنسق العام للمنتدى والمحاضرين الكرام في طرح ومناقشة هذه الجوانب المهمة.

وأخيراً لقد اعادت جائحة «كوفيد- 19» الصراعات السياسية داخل المجتمعات الخليجية ما بين ظاهرة ومختفية وهي كحال بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، ومالم يتم معالجة آثار الجائحة من جوانبها المختلفة فانها ستخلف بلا شك دماراً لمجتمعاتنا.

ومن جانبه قال د. يعقوب الكندري لا يخفى على الجميع اهمية ما تحدثه التغيرات الاجتماعية والثقافية للكوارث والأمراض والأوبئة على المجتمع كأحد الركائز الأساسية التي تسهم في حدوث مثل هذه التغيرات مؤثرة على كيانه الاجتماعي، مخلفة تأثيرا نسبيا على قطاعاته المتعددة. فمع عقد وتنظيم العديد من الفعاليات والملتقيات والمؤتمرات والندوات العلمية حول الجارحة وأثرها على الوضع الاجتماعي العام في الآونة الأخيرة، جاء هذا الملتقى ليستكمل المسيرة العلمية من اوجه مختلفة ومميزة مركزين على بعض القضايا الاجتماعية التي تجعلنا نستخلص الاجابة على السؤال الأكثر اهمية والمتمثل في: وماذا بعد الجائحة؟ فقد تمت الدعوة لمجموعة من المختصين والمهتمين في الشأن الاجتماعي العام ليتناولوا الاجابة على هذا التساؤل العام، مع الوقوف على الواقع وانعكاس هذا الواقع على المستقبل. فيسعى هذا الملتقى للوقوف على التأثيرات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والاعلامية المختلفة والذي نسعى من خلال هذه النخبة الى الخروج بمجموعة من التوصيات الملائمة والمناسبة التي تفيد مجتمعاتنا الخليجية ومن خلال رسم اطار علمي لتبعات هذه الجائحة.

واوضح ان ذلك سيتم خلال الأيام الثلاثة للملتقى والست جلسات العلمية وبمشاركة 17 باحثاً من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فسينطلق هذا الملتقى بالوقوف على ما تعرضه هذه المرحلة، وما ستخلفه في المرحلة القادمة، بالاضافة الى ما ستخبئ لنا الأيام القادمة من اخبار وربما مفاجآت. فهناك العديد من القضايا التي ستكون بكل تأكيد ليست كما كانت عليه في السابق يسعى هذا الملتقى لاستشرافه.

