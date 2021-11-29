«التمييز» رفضت طعون قضية النائب البنغالي

وطن النهار

أسدلت محكمة التمييز الدائرة الاولى برئاسة المستشار احمد العجيل امس الستار على قضية النائب البنغالي، وقضت برفض الطعون المقدمة من المتهمين على الاحكام الصادرة بحبسهم وتأييد حكم محكمة الاستئناف الجزائية بحبس النائب البنغالي وقيادي سابق في وزارة الداخلية والقيادي السابق بـ «القوى العاملة»، ونائب سابق 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ. وكانت محكمة «الاستئناف» أيدت حكم محكمة أول درجة، بحبس المرشح السابق بالدائرة الرابعة 4 سنوات، وحبس العامل في شركة النائب البنغالي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، في حين برّأت النائب السابق سعدون حماد، كما امرت بتغريم النائب البنغالي بمليوني وسبعمائة وعشرة الاف دينار، وتغريم وكيل الداخلية والمرشح السابق 970 الف دينار، وبتغريم القيادي في القوة العاملة 180 الف دينار وبتغريم النائب السابق 740 الف دينار. وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن جميع الجرائم المسندة إلى المتهم الأول، والتي دانته بها، انتظمها مشروع إجرامي واحد بعدة أفعال يُكمّل بعضها بعضاً، فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع، مما يوجب الحكم عليه بعقوبة الجريمة الأشد، وهي الرشوة، لافتة إلى أنها ستأخذ المتهم الأول بالشدة لما أتاه من إفساد للذمم، وأكل لأموال العمال المستضعفين بالباطل. من جهة ثانية، امر قاضي تجديد الحبس امس بتجديد حبس قاتلة ابنتها عام 2016 واحتفاظها بجثتها داخل حمام الشقة التي تسكنها في منطقة السالمية 14 يوماً على ذمة القضية. وواجه قاضي التجديد المتهمة بتهمتين القتل العمد والتستر على جريمة، الا انها أنكرت الاتهام المسند اليها، كما طلب دفاعها اخلاء سبيلها باي ضمان تراه المحكمة رأفة بها وكونها كويتية لا تخشى الهرب.

