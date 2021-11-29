«الأعلى للتخطيط» و«الأوروبي» لتمكين المرأة

وطن النهار

ينظّم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين حدثا رفيع المستوى حول دور قطاع الأعمال في تعزيز مبادئ تمكين المرأة، حيث ستعقد جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان «دفع تمكين المرأة إلى الأمام: دور قطاع الأعمال في تعزيز مبادئ تمكين المرأة WEPs ودور الأعمال في تسريع المساواة في مكان العمل» اليوم في مركز الحمراء للتسوق.. ويشارك في تنظيم هذه الجلسة كل من: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة الحمراء العقارية، ومركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت. وتهدف إقامة هذا الجلسة رفيعة المستوى إلى إبراز التقدم الذي تم إحرازه حتى اليوم في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وتبادل أفضل الممارسات من الكويت والاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى من العالم، وفي نهاية المطاف إلهام الشركات لتبني أجندة متوازنة بين الجنسين. وتهدف الفعالية أيضا لزيادة الوعي حول مبادئ تمكين المرأة وتسليط الضوء على شركات القطاع الخاص الرائدة في الكويت التي أيدت علنا هذه المبادئ وتعمل كمنصة للترحيب بالموقعين الجدد على مبادئ تمكين المرأة WEPs وذلك حتى ينضموا للموقعين على تلك المبادئ على مستوى العالم.