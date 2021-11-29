المناور: الكويت سبّاقة في «حماية الأطفال»

أول النهار

أقام سفير الكويت لدى اسبانيا عياده السعيدي مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والوفد المرافق وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ143 الذي يعقد حاليا في العاصمة الاسبانية.

حضر المأدبة رئيس مجلس الشورى القطري حسن الغانم والوفد البرلماني الكويتي الذي يضم أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر وأمين الصندوق النائب سلمان الحليلة العازمي وعضو الشعبة النائب أسامة المناور وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني إضافة الى سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى اسبانيا.

يذكر أن الرئيس الغانم شارك في أعمال المؤتمر الذي يعقد خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الحالي.

قال عضو الشعبة البرلمانية النائب أسامة المناور ان الكويت سباقة في مجال حماية الأطفال من خلال إصدارها قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به المناور عقب مشاركته في اجتماع اللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الانسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي ضمن أعمال المؤتمر الـ 143 للاتحاد الذي يعقد حاليا في العاصمة الاسبانية (مدريد).

وأضاف المناور «حضرت الاجتماع نيابة عن وكيل الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عبيد الوسمي نسأل الله ان يشفيه».

واوضح ان الاجتماع ناقش موضوع الاعتداءات الواقعة على الأطفال وكيفية مواجهتها مشيرا الى التقرير الواضح والمفصل الذي قدم من قبل بعض البرلمانيين بهذا الشأن.

وقال المناور «سردت خلال الاجتماع كيف حضت الشريعة الإسلامية على حماية الطفل وتوفير احتياجاته» مضيفا «وشرحت أيضا الجانب التشريعي في القانون الكويتي الذي غطى هذا الجانب».

ويشارك الوفد برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في المؤتمر الذي انطلقت أعماله رسميا الخميس ويستمر حتى غد بمشاركة أكثر من الف برلماني من 120 دولة.

ويضم الوفد البرلماني المرافق للغانم أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر وأمين الصندوق النائب سلمان الحليلة العازمي والنائب المناور وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.

