مبرة السعد أعلنت الفائزات بجوائز «ابتكار الشرق الأوسط»

أول النهار

تحت مظلة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي، أطلقت شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات حفل توزيع جوائز ابتكار الشرق الأوسط افتراضيا برعاية رئيس مجلس إدارة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الشيخة فادية سعد العبدالله، حيث تم خلال الحفل تكريم الفائزات العربيات الثلاثة وهن تسنيم الداوودي من سلطنة عمان لفوزها بالجائزة الذهبية عن مشروع تحويل بذور التمر الى طين يساعد في التنقيب عن النفط، والفائزة بالجائزة الفضية رزان الكلباني من سلطنة عمان عن مشروع المركب الطبيعي المخفف للأشعة السينية، والفائزة بالجائزة البرونزية سلمى مدحت وفقي من جمهورية مصر العربية عن مشروع «ما تخافيش» وهو وضع برنامج أمان على الهاتف المحمول في يد الفتاة مخصص لسلامتها عند تعرضها للتحرش.

وبهذه المناسبة، أعربت رئيسة المبرة الشيخة فادية سعد العبدالله عن سعادتها بتطور المبادرة منذ انطلاقتها عربيا وعالميا واستمرار التواصل افتراضيا رغم وجود جائحة كورونا والسير قدما في طريق النجاح، ولأن الكويت أصبحت مركز المسابقة على مستوى الشرق الأوسط وأن شراكة مبادرة ابتكار مع الشبكة العالمية «غلوبال ون» تشجع الفتيات المبدعات من أنحاء العالم كافة للمشاركة في ركب التطور الذي جاء نتيجة للدور المجتمعي لمبرة السعد لإرساء قواعد البحث العلمي. وأكدت أن إسهامات وجهود مبرة السعد في تعزيز أطر البحث العلمي وصقل مهارات التفكير والإبداع من خلال التعاون المثمر والشراكة المجتمعية العلمية والبحثية مع الشبكة العالمية للمخترعات والمبتكرات جاءت بأهداف تصب في دعم وتطوير مهارات التفكير العلمي لدى الشابات وصقل مواهبهن.

