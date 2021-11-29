عزة الجابر أشادت بنجاح حملة «مانحي الأمل» العالمية

أول النهار

أشادت رئيسة جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان الشيخة عزة جابر العلي الصباح بنجاح حملة (مانحي الأمل) العالمية مؤكدة أن الحملة أسهمت في نشر الأمل وجعلته نبراسا لحياة أسهل وأجمل.

جاء ذلك في كلمة مسجلة للشيخة عزة جابر العلي التي تتولى الرئاسة الشرفية لحملة (مانحي الأمل) أمام حفل إطلاق المؤتمر الدولي الأول للرياضة والصحة لإعلان نتائج وقصص نجاح الحملة تحت شعار (شرارة أمل يمكن أن تغير كل شيء).

وأعربت عن الشكر للمنظمين والمشاركين في حملة (مانحي الأمل) من رجال أعمال وجمعيات نفع عام على المستوى الدولي خاصة بالشكر بطل التنس المصري الدولي أنور الكموني صاحب المبادرة والمبادر الأساس لهذه الحملة والذي أكدت تجربته ومعاناته وانتصاره على مرض السرطان ألا وجود للمستحيل اذا كان الأمل موجودا.

وقالت «نشكره شكرا جزيلا على حرصه على بث روح التفاؤل وعدم اليأس والاستسلام ونأمل ان نلتقي في حملات انسانية أخرى».

من جهته أكد عضو مجلس ادارة (مؤسسة بهية) للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بمصر المهندس ماجد حمدي في كلمته أن المؤسسة فخورة كونها أحد شركاء حملة (مانحي الأمل) العالمية.

وأشار حمدي الى أن بطل التنس الكموني حرص على اطلاق حملته تحت رعاية فخرية وشرفية لمؤسسة (بهية) التي استقبلت خلال سبع سنوات 170 ألف سيدة مصرية، موضحا أنه تم اجراء الكشف المبكر لهن والاطمئنان عليهن وعلاج 15 ألف حالة منهن على أعلى مستوى طبي وانساني.

وأكد دعم المؤسسة الكامل لحملة (مانحي الأمل) والكابتن الكموني الذي زار هذا العام نحو 15 دولة لنشر الأمل ومنحه للناس.

