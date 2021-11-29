الحكومة: لا تتهاونوا.. تطعَّموا «الثالثة»

الأولى

دعا مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين الى عدم التهاون في تنفيذ الاشتراطات الصحية وأهمها لبس الكمام.

واكد المجلس في اجتماع استثنائي عقده برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر بيان أمس على أهمية الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح للحماية من متحورات الفيروس حفاظاً على صحة الفرد والمجتمع.

وكان المجلس استمع إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح حول تطورات الوضع الوبائي العالمي خاصة بعد ظهور سلالة متحورة جديدة لفيروس كورونا (أوميكرون) في جمهورية جنوب أفريقيا ودول أفريقية أخرى حيث طمأن الوزير المجلس باستقرار الوضع الصحي في الكويت وخلو العناية المركزة من مرضى كورونا. كما أحاط المجلس علماً بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للقادمين إلى البلاد من بعض الدول، وذلك للحفاظ على المؤشرات الإيجابية في هذا الشأن. من جهتها، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة مع كل من: جنوب افريقيا ونامبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وليسوتو واسواتيني وزامبيا وملاوي باستثناء طائرات الشحن.

وقالت الإدارة في بيان لـ (كونا): إن الحجر المؤسسي يطبق على المواطنين القادمين من تلك الدول المذكورة آنفا لمدة سبعة أيام مع عمل فحص Pcr عند الوصول وفي اليوم السادس من الحجر.

وذكرت أنه يمنع دخول البلاد للمقيمين القادمين من تلك الدول ما لم يقيموا خارج هذه الدول مدة 14 يوما على الأقل.وأوضحت أن هذا القرار جاء بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية ونظرا إلى الوضع والتداعيات المترتبة على انتشار سلالة متحورة جديدة لفيروس (كورونا). ودعت الإدارة المواطنين إلى تجنب السفر في الوقت الراهن إلا في حالات الضرورة وخصوصا إلى الدول التي ظهرت فيها السلالة المتحورة الجديدة للفيروس.