بورصة الكويت تسجل أكبر تراجع منذ 16 شهراً

الأولى

عاش العالم بأسره يوماً مريراً أمس، حيث ضربت موجة خسائر عنيفة تشبه الزلزال جميع الأسواق المفتوحة بلا استثناء، ولولا عطلة الاحد التي جنبت بعض الاسواق الخسائر، لتخطت الأمور حدود السيطرة.

محلياً فقدت بورصة الكويت 199.47 نقطة متكبدة خسائر سوقية بأكثر من 1.2 مليار دينار، في أكبر تراجع مسجل منذ 16 شهراً، فيما سقطت جميع الأسواق العربية والخليجية تباعاً حيث هوى السوق السعودي، واسواق قطر والبحرين ودبي وأبو ظبي ومصر وغيرها.

وتكبدت الأسواق الخليجية مجتمعة 94 مليار دولار، فيما قدرت عدد من التقارير خسارة العالم بتريليون دولار تقريباً، نتيجة الانهيارات خلال الايام الثلاثة الماضية.

ومنذ الجمعة، بدأ عدد من الدول حول العالم، تنفيذ قيود على حركة السفر القادمة من دول إفريقية، ظهر فيها المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، والذي أعلن عنه لأول مرة، الخميس، في جنوب أفريقيا.

وضرب الهلع المستثمرين الصغار من وقتها، حتى ان عددا من البورصات أمس اضطر للتوقف أو لوقف التداول على عدد من الأسهم لأخذ استراحة من موجات البيع العنيفة.

ويترقب العالم اليوم الاثنين الاسعار الجديدة للنفط، والتي سقطت قريبا من 11%، حيث تراجع خام برنت لـ72.72 دولاراً، وخام غرب تكساس الى 68.15 دولاراً، فيما هبط الخام الكويتي الى 77.8 دولاراً للبرميل.

وفي سياق متصل، اهتزت اسواق العملات الرقمية، فيما يتوقع هزة أخرى في الملاذات الاَمنة كالذهب، ليكون شعار الأيام الحالية «لاشيء اَمناً استثمارياً سوى المصارف».