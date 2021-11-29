«نيولوك» المعارضة: لا تخوين.. لا خروج للشارع

الأولى

فيما ينتظر ان تلتئم في الفترة القريبة المقبلة الاطراف المعارضة تلبية لدعوة النائب السابق مسلم البراك من اجل وضع برنامج اصلاحي وطني شامل، علمت النهار ان المحاور التي ستطرح تتضمن اصلاح الاقتصاد والتعليم وتنويع مصادر الدخل والغاء قانون المسيء وتعديل النظام الانتخابي وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وضوابط تعيينات القياديين واستقلالية القضاء وصون الحريات العامة وحماية وثيقة الجنسية وانصاف البدون وتحسين المعيشة للمتقاعدين وتعزيز اتزان السياسة الخارجية. وبينت المصادر ان التحركات ستكون اعلامية وبرلمانية من دون اللجوء الى ساحة الارادة، ومن دون تخوين المشاركين في الحكومة او المتحاورين معها حول القضايا المطروحة.

من جانب اخر، قال النائب د. حسن جوهر إن كتلة الـ 6 اتخذت قراراً بعدم المشاركة في الحكومة، مبينا أنه من غير العقلانية السياسية تقديم عدم التعاون مع رئيس الوزراء 3 مرات ثم الدخول ضمن فريق عمله.

وعلمت النهار من مصادرها ان الفريق الحكومي المرتقب اعلانه في غضون ثلاثة اسابيع، سيأخذ في الاعتبار البعدين السياسي والتكنوقراطي لاعضائه من دون النظر لكونها حكومة شبابية. ولفتت المصادر الى وجود تفاهمات اولية من جهات نيابية وسياسية حول ايجاد ارض خصبة لمشاركة وزراء ممثلين عن التيارات السياسية او مقربين لها بهدف الاستفادة من تطلعاتهم وتأمين غطاء شعبي سياسي للحكومة.

وكشفت عن وجود قبول مبدئي لحقيبة يدخل فيها ممثل عن حدس قد يكون من النواب واخرى للمنبر الديموقراطي، فيما مازالت اتاحة حقائب للتيارات الاخرى محل نظر من جانب الحكومة. من جانب آخر، سيكون البعد القبلي حاضرا في الحكومة اذ لا يزال نواب قبيلة مطير تحت المشاورات لضم احدهم الى الفريق الوزاري، وذات الامر يحدث مع نواب قبيلة الرشايدة، فيما سيرشح نواب العوازم وزيرا من خارج المجلس.

من جانب آخر، تقدم النائب د. الله الطريجي باقتراح يقضي باجراء الحكومة دراسة شاملة للرواتب ومدى ملاءمتها للوظائف التي يشغلها المواطنون في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها،مع النظر فيما يتطلبه ذلك من الحاجة إلى إعداد مشاريع قوانين أو إصدار القرارات الكفيلة بتعديل الرواتب.

وأضاف في اقتراحه ان على الحكومة إعادة تفعيل البديل الاستراتيجي الذي كان معداً ليأخذ في الاعتبار كل متغيرات وفروقات الرواتب في جميع الجهات الحكومية، وليكون نظاما مستداما يوفر العدالة والشفافية في سلّم الرواتب بشرط تحديثه وتطبيقه بالشكل الصحيح.

ودعا المقترح إلى توحيد سلم الرواتب والأجور بالنسبة للقياديين في الحكومة على أن يكون الحد الأقصى خمسة آلاف دينار شهريا، وكذلك تعديل سلم رواتب نواب هؤلاء القياديين بنسب تساوي او تقترب مما تم تخفيضه، مشددا على عدم المساس برواتب من هم دون ذلك من المستويات الوظيفية.

وأكد الطريجي في اقتراحه أهمية وضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بإحالة من أمضى 30 سنة في الخدمة إلى التقاعد، على ألا يؤثر تنفيذ القرار على وجود بعض الخبرات اللازمة في الجهات الحكومية.

وشدد على ضرورة التركيز على توظيف حديثي التخرج،ووقف تعيين غير الكويتيين في المؤسسات والهيئات الحكومية، الا في الوظائف والخبرات النادرة او التي لا يغطيها الكويتيون بسبب النقص في الاعداد. ولفت إلى ضرورة وضع حد للتعيينات العشوائية والعبثية في الشركات الحكومية التي تواصل نهج المحسوبية والمحاصصة والواسطة في التعيين، وذلك على حساب الكفاءات الوطنية التي يجب ان تأخذ حقها وفرصتها الكاملة.