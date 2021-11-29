«الصحة العالمية»: دول الخليج خالية من «أوميكرون»

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عواصم - الوكالات: اكدت منظمة الصحة العالمية ان دول الخليج خالية من اي اصابة بمتحور فيروس «كورونا» الجديد «اوميكرون»، فيما اكدت هولندا أن 13 من ركاب طائرة جنوب افريقية تأكدت اصابتهم بـ«اوميكرون» الذي توقع خبير الاوبئة الاميركي د. انتوني فوتشي ان ينتشر الى كل مكان.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية بالمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط د.فهد الجوفي عدم وجود متحور «أوميكرون»، في المملكة ولا في أي دولة خليجية حتى اللحظة.

وقال الجوفي في تصريح نشر في السعودية ان «الاجراءات الاحترازية التي تواصل اتخاذها المملكة العربية السعودية وقفت سدا منيعا أمام دخول هذا المتحور الخطير فضلا عن وعي المواطن والمقيم على أرض المملكة بأهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية». ولفت الى «خطورة المتحور الجديد مقارنة بسلالات أخرى على أصحاب الأمراض المزمنة وأن الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاحات تحد من الاصابة بهذا المتحور»، مؤكدا أن العمل جار حاليا لايجاد لقاح جديد خاص بالمتحور «أوميكرون». في غضون ذلك قال كبير خبراء الأمراض المعدية في أميركا، د.أنتوني فوتشي ان متغير «أوميكرون» قد يكون موجودًا بالفعل في الولايات المتحدة واضاف في مقابلة مع محطة «NBC» أن المتغير الجديد «سينتشر في كل مكان» وحذر فوتشي من أن متغير «أوميكرون» شديد العدوى والانتقال. واضافة الى دول منطقة جنوب أفريقيا رصدت وكل من بريطانيا وألمانيا وايطاليا وهولندا وهونغ كونغ واسرائيل اصابات بمتحور «أوميكرون»، كما ذكر مسؤولون صحيون في أستراليا امس أنهم اكتشفوا اصابتين بالمتحور للمرة الأولى وذلك بعد اجراء اختبار لراكبين من جنوب أفريقيا وصلا الى سيدني. وبدوره أكد المعهد الوطني للصحة في هولندا وجود 13 اصابة بمتحورة «أوميكرون» على الأقل في أوساط 61 مسافرا خضعوا لحجر صحي بعدما ثبتت اصابتهم بـ«كوفيد-19» لدى وصولهم من جنوب افريقيا. الى ذلك حذرت رئيس خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة الاسرائيلية، د.شارون ألروي بريس، أمس من أن انتشار المتحور الجديد «مرتفع للغاية»، لكنها شددت على أن الأعراض التي اكتشفت بين مصابين بالعدوى، تم تطعيمهم، كانت «خفيفة». وفي السياق ذاته قال المدير العام لوزارة الصحة، نحمان آش، ان «هناك تقارير تفيد بأن الذين تم تطعيمهم لديهم أعراض خفيفة، والغالبية بدون أعراض هناك احتمال كبير أن يكون اللقاح فعالا بشكل كبير ضد العدوى الشديدة».