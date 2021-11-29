حبس مدير بلدية وسوري لسرقتهما «الرمال» وإلزامهما برد مليار دينار

الأولى

أسدلت محكمة التمييز برئاسة المستشار احمد العجيل امس الستار على قضية النائب البنغالي، وقضت برفض الطعون المقدمة من المتهمين على الاحكام الصادرة بحبسهم وتأييد حكم محكمة الاستئناف الجزائية بحبس النائب البنغالي، وقياديين سابقين في الداخلية والقوى العاملة ونائب سابق 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد ادانتهم بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ.

وكانت محكمة الاستئناف قد ايدت حكم محكمة اول درجة، بحبس المرشح السابق بالدائرة الرابعة 4 سنوات، وحبس عامل في شركة النائب البنغالي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، في حين برّأت النائب السابق سعدون حماد.

وامرت بتغريم النائب البنغالي مليونين وسبعمئة وعشرة الاف دينار وتغريم قيادي الداخلية والمرشح السابق 970 الف دينار، وبتغريم القيادي في القوى العاملة 180 الف دينار والنائب السابق 740 الف دينار.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، ان جميع الجرائم المسندة الى المتهم الأول، والتي دانته بها، انتظمها مشروع اجرامي واحد بعدة افعال يُكمّل بعضها بعضاً، فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها المشرع، ما يوجب الحكم عليه بعقوبة الجريمة الأشد، وهي الرشوة، لافتة الى انها ستأخذ المتهم الأول بالشدة لما اتاه من افساد للذمم، وأكل لأموال العمال المستضعفين بالباطل.

وفي قضية اخرى ايدت محكمة الاستئناف حكم اول درجة في القضية المتداولة باسم سرقة رمال الكويت القاضي بحبس وافد سوري 7 سنوات والزامه ومواطن متوار عن الأنظار بدفع 740 مليون دينارغرامة ورد مبلغ 370 مليونا متضامنين، واشتمل الحكم على وقف نظر الاستئناف المقدم ضد مدير ادارة في البلدية، لحين قيامه بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة اول درجة بالحبس والتغريم.

وكانت النيابة اتهمت المتهمين بتسهيل الاستيلاء على المال العام بقيمة 370 مليون دينار وتزوير تراخيص لشركة تعمل في مواقع بمنطقتي الصبية والسالمي والاستيلاء على رمال وصلبوخ وبيعها للآخرين.

كما اتهمت النيابة المتهمين بتزوير اصدار تلك التراخيص والاحتفاظ بها والاخلال بالواجبات الوظيفية وخداع مفتشي البلدية بان الشركة تقوم بتنفيذ مشاريع كبرى، وتمكنهم من استغلال الأراضي كتشوين من دون ان تكون لديهم دراية بأنها ملغاة ولا توجد بها سجلات.