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هنيدي يهنئ صُنّاع مسلسل «موضوع عائلي»


حرص الفنان محمد هنيدي على تقديم التهنئة لصناع مسلسل «موضوع عائلي» بطولة الفنان ماجد الكدواني، وذلك بعد عرض أولى حلقاته على منصة «شاهد». ونشر بوستر المسلسل، على حسابه الخاص على موقع «انستجرام»، وعلق قائلا: «عايز ابارك لاصدقائي على مسلسل موضوع عائلي ان شاء الله هتكسروا الدنيا». وأضاف: «ماجد وكل فريق العمل والمنتج الشاطر اوي احمد الجنايني والمخرج الجميل احمد الجندي ولكل فريق شاهد.. شوفوه دلوقتي على شاهد». ومن ناحية اخرى، ينشغل محمد هنيدي حاليا بتصوير فيلمه الجديد «الجواهرجي»، وتشاركه بطولته النجمة منى زكي.


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