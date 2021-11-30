مشاري العميري: «دحباش» يتطرق لحقبة مهمة من تاريخ الكويت

إضاءات

يواصل فريق عمل مسلسل (دحباش)، بقيادة المخرج حسين أبل، تصوير مسلسلهم التراثي، وهو من تأليف مشاري حمود العميري، وسيجسد شخصياته نخبة من نجوم الدراما، من أبرزهم: جاسم النبهان، عبد الرحمن العقل، محمد جابر، عبد الإمام عبد الله،، محمد الصيرفي، هيفاء حسين، ماجد مطرب، عبير الجندي، فتات سلطان، فاطمة الدمخي، زينب كرم، عبدالله هيثم، اسماعيل الراشد،عمر المحيميد ومحمد الدوسري وعبدالله الفريح وعبدالله الخضر وغيرهم

أما قصة العمل فهي تراثية وواقعية، مستوحاة من المجتمع الكويتي تسلط الضوء على ثلاثة خطوط درامية رئيسية في العمل اولها شخصية دحباش وثانيها ولد شمه وثالثها بلال الافرنجي، ودحباش من اهل البادية يقدم الى الكويت، كما هو الحال في بلال الافرنجي الذي يقدم الى الكويت فاراً بدينه فيلتقون الثلاثة عند الشيخ صالح الذي يقوم بدوره المحوري الفنان جاسم النبهان. وهناك صراع قائم بين الطواش وهو الفنان عبدالرحمن العقل وابن عمه الفنان محمد الصيرفي الى أن يدخل على الكويت مرض الطاعون فتكون هناك احداث كثيرة يتجسد بها الصراع من أجل البقاء في مجتمع صغير متكاتف تصقله تلك المواقف إلى بناء مجتمع جديد بعد ارتفاع ذلك الوباء عنهم. ومن ثم تتوالى أحداث العمل بشكل مشوق وبطرح احترافي عالٍ. من جانب أخر كشف منتج والمؤلف العمل الكاتب مشاري حمود العميري ان العمل سوف يتطرق الى حقبة مهمة في تاريخ الكويت وهي من البداية الكويت في عام 1810م تعرض في الحلقة الأولى ثم الحلقة الثانية عام 1812م، ثم باقي الحلقات عام 1830م و1831م بأسلوب درامي وإخراجي مغاير فيما يطرح في الساحة حاليا، كذلك العمل يلقي الضوء على سنة مرض الطاعون الذي أصاب الكويت لدرجة قضى على ثلاثة أرباع أهل الكويت أضافة إلى منطقة الخليج والعراق وإيران.!

تصوير العمل تم في الكويت، وتحديدًا في إحدى مزارع منطقة الصليبية، حيث شيَّد فريق العمل قرية متكاملة، في محاكاةٍ للمنازل والأحياء التي ميزت الكويت خلال هذه حقبة.

الفريق الفني

قصة وسيناريو وحوار

مشاري حمود العميري

إنتاج مؤسسة زهدم للإنتاج الفني

إخراج المخرج حسين أبل

مدير إدارة الإنتاج أحمد عبدالله

مخرج منفذ رامي مختار

مدير إضاءة وتصوير محمد صالح

مصور عزيز العراك

مصور مينا عادل

مهندس الصوت مشعل عبدالله

منفذو الإنتاج

بدر محمد

مناور مسلم

أحمد حميد

ماكيرة شهد

أزياء سارة المسلم

مهندس الديكور مبارك المهلهل

كفر الإضاءة أشرف بوصبرا

صور مسلسل «دحباش» تصوير حامد العميري

