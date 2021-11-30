«ريش» يسيطر على جوائز مهرجان «أيام قرطاج السينمائية»

إضاءات

تأكيداً على حالة التوهج والإبداع التي يعيشها الجيل الجديد من السينمائيين المصريين.. تلك الحالة التي جعلت أبناء هذا الجيل يصلون بأفلامهم- التي تحوي أفكاراً جديدة وطازجة- إلى المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى.. بل ويحصلون على ارفع جوائز هذه المهرجانات.

وفى مهرجان «أيام قرطاج السينمائية» بتونس والذي يعد من أقدم المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية والشر ق الأوسط.. استطاع الفيلم المصري «ريش» أن يسيطر ويحصد أهم جوائز هذه الدورة من عمر المهرجان والتي انتهت فعالياتها منذ أيام قليلة.. حصل الفيلم الذي يعد التجربة الأولى لمخرجه الشاب عمر الزهيري في السينما الروائية الطويلة على 4 جوائز هي: جائزة التانيت الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل – كما حصلت بطلته دميانة نصار على جائزة أفضل ممثلة وفاز الفيلم أيضا بجائزة «الطاهر شريعة» للعمل الأول.. والجائزة الرابعة أفضل سيناريو لمخرجه عمر الزهيري والسيناريست أحمد عامر. وكانت الدورة الـ74 لمهرجان «كان» السينمائي الدولي التي أقيمت في منتصف العام الحالي قد شهدت العرض العالمي الأول للفيلم من خلال مشاركته في مسابقة أسبوع النقاد وحصل الفيلم على الجائزة الكبرى الذهبية لأفضل فيلم في المسابقة لتكون أول جائزة يحصل عليها فيلم مصري في تاريخ المهرجان بل أول فيلم عربي يفوز بهذه الجائزة.. وأشادت الدوريات السينمائية العالمية بالفيلم ومستواه الراقي.. بل أن هناك من قال: «إن الفيلم المصري «ريش» كان جوهرة مهرجان كان».. وفى الدورة الأخيرة لمهرجان «الجونة السينمائي» التي انتهت فعالياتها منذ أيام قليلة حصد الفيلم جائزة أفضل فيلم عربي. الفيلم من بطولة عدد من الممثلين الشباب والفنانين البعيدين عن الشهرة الواسعة والنجومية وقد تم التنسيق معهم من جانب المخرج لعدم الظهور في أي عمل سينمائي قبل عرض الفيلم جماهيرياً.. أما الإنتاج فهو إنتاج مصري/فرنسي مشترك حيث شارك المنتج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من مصر في إنتاجه مع الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم.

