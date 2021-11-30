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TOP MOVIES

نهى أحمد حنيفة
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الثلاثاء 30 نوفمبر 2021

Encanto فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي، للمخرجين بيرون هوارد وجاريد بوش، والنجوم: ستيفاني بياتريس وديان غيريرو ويلمر فالديراما. Ghost busters:After Life فيلم مغامرات وكوميدي وفانتازيا، للمخرج جيسون راتيان، والنجوم: بيل موري ودان أيكرويد وبول رود. House of Gucci فيلم جريمة ودراما، للمخرج ريدلي سكوت، والنجوم: جياريد ليتو وآدم درايفر وسلمى حايك وليدي جاجا. Eternals فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا للمخرج كلوي تشاو، والنجوم: هاري تسايلر وآنجلينا جولي وكيت هارينغتون. Resident Evil فيلم أكشن وإثارة وخيال علمي، للمخرج جوهانسون روبرتس، والنجوم: كايا وآنان جوجيا وهانا جون. Clifford the Big Red Dog فيلم مغامرات وكوميدي وعائلي، للمخرج والت بيكر، والنجوم: داربي كامب وجاك وايتهول وإيزاك وانغ. King Richard فيلم سيرة ذاتية ودراما ورياضة للمخرج رينالدو ماركوس، غرين، والنجوم: ويل سميث وسيرينا ويليامز وفينوس ويليامز. Dune فيلم أكشن ودراما ومغامرات للمخرج دينيس فيلينيوف، والنجوم: تيموني شالامي وريبيكا فيرغسون وزيندايا. No Time To Die فيلم أكشن ومغامرات وإثارة، للمخرج كاري فوكوناجا، والنجوم: دانيال كريغ ولياسيدو ورامي مالك. Venom فيلم أكشن ومغامرات وخيال علمي، للمخرج آندي سيركيز، والنجوم: توم هاردي وودي هارلسون وميشيل ويليامز.


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